«Саентологическую церковь города Санкт-Петербурга»* признали экстремистской организацией

Санкт-Петербургский городской суд признал незарегистрированную религиозную группу «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга»* экстремистской организацией. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В городе длительное время существовала религиозная группа «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга»*. Деятельность организации «была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов», уточнили в прокуратуре Петербурга.
«В целях защиты интересов государства, общества и неопределенного круга лиц прокуратура города обратилась в суд с иском о признании этой религиозной группы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — указали в надзорном ведомстве, отметив, что участники религиозной группы распространяли литературу, признанную экстремистской.
Ответчики были против удовлетворения иска. По словам их представителей, иск был нелогичен, так как все люди из августовского решения Невского суда за 2023 год покинули Россию, а сама религиозная группа перестала существовать в 2022 году.
«Все доводы голословны, особенно „хорош“ фантазийный ответчик. Представители предположили, что этим иском прокуратура хочет дать негативный окрас саентологии», — указано в сообщении пресс-службы судов.
Несмотря на это, суд рассмотрел административный иск прокуратуры к духовному лидеру и религиозной группе и удовлетворил его.
Летом 2023 года пятерым саентологам в Петербурге вынесли приговоры за преступления, связанные с экстремизмом. Сама организация при этом не была признана экстремистской на тот момент. Духовному лидеру и руководителям вменяли возбуждение ненависти и вражды и организацию экстремистской деятельности. Организатор получил срок, который тут же сочли отбытым, остальные отделались штрафами. В части незаконной предпринимательской деятельности всех оправдали в связи с истечением сроков давности. 26 сентября прокуратура Петербурга подала административный иск о признании незарегистрированной религиозной группы «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга»* экстремистской и запрете ее деятельности в России.
*«Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга» признана запрещенной в России экстремистской организацией.