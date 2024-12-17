«Саентологическую церковь города Санкт-Петербурга»* признали экстремистской организацией

В городе длительное время существовала религиозная группа «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга»*. Деятельность организации «была направлена на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства лиц, выделенных по признаку принадлежности к социальным группам, осуществление призывов к отказу от соблюдения общественных правил и законов», уточнили в прокуратуре Петербурга.

«В целях защиты интересов государства, общества и неопределенного круга лиц прокуратура города обратилась в суд с иском о признании этой религиозной группы экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации», — указали в надзорном ведомстве, отметив, что участники религиозной группы распространяли литературу, признанную экстремистской.

Ответчики были против удовлетворения иска. По словам их представителей, иск был нелогичен, так как все люди из августовского решения Невского суда за 2023 год покинули Россию , а сама религиозная группа перестала существовать в 2022 году.

Летом 2023 года пятерым саентологам в Петербурге вынесли приговоры за преступления, связанные с экстремизмом. Сама организация при этом не была признана экстремистской на тот момент. Духовному лидеру и руководителям вменяли возбуждение ненависти и вражды и организацию экстремистской деятельности. Организатор получил срок, который тут же сочли отбытым, остальные отделались штрафами. В части незаконной предпринимательской деятельности всех оправдали в связи с истечением сроков давности. 26 сентября прокуратура Петербурга подала административный иск о признании незарегистрированной религиозной группы «Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга»* экстремистской и запрете ее деятельности в России.