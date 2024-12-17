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Город Благоустройство набережной Карповки приостановлено до 2027 года в связи с работами «Водоканала»

Благоустройство набережной Карповки приостановлено до 2027 года в связи с работами «Водоканала»

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Благоустройство набережной реки Карповки приостановлено в связи с планами «Водоканала» провести работы на этой территории. Об этом сообщил глава Петроградского района Владимир Омельницкий в интернет-эфире 17 декабря. Продолжить благоустройство планируют в 2027 году.

«Есть планы по дальнейшему развитию набережной реки Карповки. В два этапа реализовался этот проект. В дальнейшем мы будем продолжать эту работу. Есть планы „Водоканала“ на проведение водомагистралей своих на территории Карповки, и это несколько затормозит работу по завершению всего периметра Карповки. В 2027 году, после завершения работ „Водоканала“, мы возобновим работы по благоустройству этой территории», — сказал Омельницкий.

Он отметил, что за последние три года в Петроградском районе благоустроено 15 новых общественных пространств.

Ранее сообщалось, что благоустройство новых участков набережной Карповки будут проводить уже в 2025 году. В ближайших планах была разработка проектной документации для двух небольших территорий: у дома 11 по Левашовскому проспекту (возле Барочного моста) и у дома 6 по улице Льва Толстого (возле Первого медицинского университета). По замыслу, противоположный берег реки должны благоустроить застройщики.

В первых двух этапах благоустройства Карповки принимали участие компании «Нескучный сад» и «Нескучный С-Дизайн» («Орион-проект СПб»). «Нескучный сад» на сегодня внесен в реестр недобросовестных поставщиков по госконтрактам.

С конца 2022 года обсуждаются планы создать на Карповке аналог «Севкабеля» — общественно-деловое пространство «Ре: Карповка» в бывшем здании НИИ «Источник». На сегодня эта идея далека от реализации. А на месте корпусов завода «Ригель» хотят построить современный жилой квартал. Против этого не один год выступают градозащитники.

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