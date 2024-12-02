УФАС в Петербурге внесло в «чёрный список» для господрядов «Нескучный сад». Это один из главных подрядчиков по благоустройству

Петербургское отделение Федеральной антимономольной службы включило компанию «Нескучный сад» в реестр недобросовестных поставщиков из-за просрочки работы над проектом благоустройства Удельного парка — сообщило ведомство 2 декабря. Компания будет лишена доступа к госзаказам на два года.
Проблемный контракт на разработку проекта по восстановлению Удельного парка был заключен между «Нескучным садом» и Центром комплексного благоустройства в мае 2022. По договору компания должна была закончить работы по первому этапу первого сентября 2022, по второму — первого ноября 2023. По данным ФАС, работы по первому этапу были выполнены с нарушением сроков, а по второму было заключено допсоглашение о продлении сроков до 1 июня 2024. Однако и в эти сроки подрядчик не уложился, по ситуации на 5 ноября работы не были завершены. 18 ноября контракт был расторгнут.
«В связи с нарушением подрядчиком условий контракта, а именно, сроков выполнения работ, заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. И направил в Санкт-Петербургское УФАС обращение о включении сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. Санкт-Петербургское УФАС включило сведения в отношении общества ООО „Нескучный Сад“ в РНП сроком на два года», — сообщили в петербургском УФАС.
«Нескучный сад» — один из ключевых подрядчиков Петербурга в области благоустройства. Среди проектов, над которыми работала компания, — набережная реки Карповки, Заневский парк, набережные Большой и Малой Невки, Суздальские озера и десятки других.
По данным СПАРК, в 2022 году юрлицо «Нескучного сада» заключило 8 госконтрактов на 246,7 млн рублей, в 2023 году — 6 контрактов на общую сумму 125,6 млн рублей. Параллельно компания продолжала вести реализацию других контрактов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала об общественных обсуждениях изыскательных работ в Удельном парке и поговорила с главным инженером, который занимался проектом благоустройства этой территории.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.