Большую пробку от затопления в метро Петербурга назвали плановыми работами

В «Петербургском метрополитене» назвали плановыми работы на участке тоннеля между станциями «Удельная» и «Озерки». Там будут делать большую железобетонную пробку от протечек и аварий.

О том, что в тоннеле будут плановые работы, подземка сообщила «Фонтанке» 17 декабря. Ранее предприятие разместило конкурс на защиту тоннелей и поворотного затвора «от аварийной ситуации, подтопления».