Большую пробку от затопления в метро Петербурга назвали плановыми работами

В «Петербургском метрополитене» назвали плановыми работы на участке тоннеля между станциями «Удельная» и «Озерки». Там будут делать большую железобетонную пробку от протечек и аварий.
О том, что в тоннеле будут плановые работы, подземка сообщила «Фонтанке» 17 декабря. Ранее предприятие разместило конкурс на защиту тоннелей и поворотного затвора «от аварийной ситуации, подтопления».
В частности, предполагается создание в тупике за станцией «Удельная» пробки, которая отделит метро от другого подземного объекта. По поводу него в метрополитене сообщили, что он не находится в ведении предприятия.
Напомним, станция «Удельная» закрыта на ремонт с 1 июня, открывать ее собираются в мае 2025 года. «Озерки» тоже стоят в очереди на капремонт с закрытием в ближайшие годы.