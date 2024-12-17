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Город Большую пробку от затопления в метро Петербурга назвали плановыми работами

Большую пробку от затопления в метро Петербурга назвали плановыми работами

4 934
16 комментариев

В «Петербургском метрополитене» назвали плановыми работы на участке тоннеля между станциями «Удельная» и «Озерки». Там будут делать большую железобетонную пробку от протечек и аварий.

О том, что в тоннеле будут плановые работы, подземка сообщила «Фонтанке» 17 декабря. Ранее предприятие разместило конкурс на защиту тоннелей и поворотного затвора «от аварийной ситуации, подтопления».

В частности, предполагается создание в тупике за станцией «Удельная» пробки, которая отделит метро от другого подземного объекта. По поводу него в метрополитене сообщили, что он не находится в ведении предприятия.

Напомним, станция «Удельная» закрыта на ремонт с 1 июня, открывать ее собираются в мае 2025 года. «Озерки» тоже стоят в очереди на капремонт с закрытием в ближайшие годы.

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Комментарии
17
hedgehog_
31 минута
таки решили "законсервированный" 30 лет объект затопить для сокращения "расходов на содержание"?
Заливщик голосовых планок
18 минут
Долго перегон продержался! Мужество-Лесная без обслуживания практически сразу потёк..
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