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Финляндия «Люди важнее удобрений!»: властям Финляндии передадут манифест об открытии границы с Россией

«Люди важнее удобрений!»: властям Финляндии передадут манифест об открытии границы с Россией

1 054
14 комментариев

В течение начавшейся недели властям Финляндии передадут манифест об открытии границы с Россией, подписанный участниками воскресных митингов, прошедших накануне в четырех финских городах. Пришедшие на митинги требовали снятия препятствий для легальных путешествий через восточную границу.

В Хельсинки на воскресную акцию протеста вышли около 100 человек. В Лаппеенранте митинг проходил с угощениями в виде чая и печенья, где 40 участников подписали обращение с призывом открыть восточную границу. На большинстве плакатов демонстрантов был лозунг «Raja auki!», что означает «Откройте границу!» на финском языке.

Как сообщается в понедельник в телеграм-канале русскоязычного «Александровского общества» в Финляндии, реальное количество участников было выше ранее заявленного в СМИ и могло превысить 200 человек. Итоговый манифест, подписанный ими, будет передан в канцелярию правительства.

Общество также собирается «напомнить» министерству транспорта о предложении открыть пассажирское железнодорожное сообщение через Вайниккала, отправленном ещё месяц назад.

«Вспомните, что вы работаете для людей! Люди важнее удобрений!» — призывает общество финских чиновников.

«Финляндия уже приняла все практические и законодательные меры для обеспечения своей безопасности и может открыть КПП хотя бы в тестовом режиме, — говорится в сообщении. — Быстро закрывать в случае чего пограничники прекрасно научились».

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.

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Aleksanterinlitto Александровское общество Финляндия Манифест Митинг Россия Открытие границы
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Комментарии
14
В д. Гадюкино - дожди.
27 минут
Не оправдали выделенный на них бюджет.
Sonata
25 минут
"В Лаппеенранте митинг проходил с угощениями в виде чая и печенья, где 40 участников подписали обращение с призывом открыть восточную границу." А кто спонсировал угощения? А то Нуланд когда-то обвиняли в раздаче печенек, а тут кроме них ещё и чай давали... И да, 40 подписантов под призывами - это круто!
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