КГИОП назвал новые сроки реставрации Конюшенного ведомства

Власти Петербурга договорились с арендатором Конюшенного ведомства о новых сроках его реставрации. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по охране памятников (КГИОП) 16 декабря.

«В соответствии с мировым соглашением, утвержденным Арбитражным судом города Москвы на заседании 16.12.2024, пользователю объекта необходимо в срок до 2026 года разработать и согласовать с КГИОП проектную документацию на проведение работ по сохранению Объекта и в срок до 2031 года провести указанные работы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сегодня арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску КГИОП к арендатору Конюшенного ведомства ООО «Ведомство». Чиновники просили в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать и согласовать проектную документацию по реставрации памятника.

ООО «Ведомство» (прежнее название «Бахчасарай») арендовало Конюшенное ведомство в 2022 году по программе «Рубль за метр». К лету 2024 года компания должна была разработать и согласовать проект реставрации, а в течение семи лет — отреставрировать с приспособлением к современному использованию. Однако из-за судебных споров с другими претендентами на Конюшенное ведомство работы затянулись.