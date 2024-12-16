«Голову дома не забыл? Не забыл». В петербургском метро заработала в тестовом режиме оплата проезда «лицом»

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Петербургский метрополитен запустил в тестовом режиме оплату проезда по биометрии. Пока сервис проверяется фокус-группой из сотрудников ВТБ и метро, в 2025 году начнется тестирование с участием пассажиров. Корреспондент «Фонтанки» в понедельник, 16 декабря, присутствовал при старте тестирования на станции «Гостиный двор».

Когда простой петербуржец сможет оплатить лицом?

Оплата лицом в Петербурге пока возможна на двух станциях метрополитена — «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Здесь установлены специальные терминалы с технологией сканирования лица. Планируется, что в течение 2025 года биотерминалы появятся на каждой станции петербургского метро. Сейчас проект обкатывается на фокус-группе, но уже в феврале следующего года технология станет доступной для всех горожан.

«До конца января мы планируем в тестовом режиме проверять боеспособность решения, которое нам предложил банк ВТБ. После 31 января будет открыта возможность для регистрации всех желающих, у кого сданы биометрические данные через портал „Госуслуги“, попробовать оплатить проезд», — рассказал заместитель начальника метрополитена Вадим Арсеньев.

В феврале следующего года горожане смогут применить новую технологию для оплаты проезда. Для этого надо будет сдать биометрические данные через «Госуслуги», а затем привязать банковскую карту любого банка к системе через сайт ВТБ.

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Если кто-то покажет камере чужую фотографию?

Разработчики технологии обещают, что она сможет с легкостью определять человека и не допускать ошибок. Даже изменения во внешности не смогут стать помехой. Приехавший на тестирование старший вице-президент ВТБ Вадим Изотов уточнил, что смена, например, прически, появление или пропажа бороды с усами не скажутся на работоспособности системы. Медицинская маска или обычные очки не окажутся проблемой, а вот в солнечных очках пройти не выйдет. Пересдать свою биометрию рекомендуется после проведенной пластической операции, добавил он.

Также сам терминал находится на уровне роста взрослого, поэтому возникает вопрос об оплате лицом для подростков, ведь с 14 лет можно сдать данные биометрии. Над проработкой этого момента разработчики пока еще думают.

Еще обещают, что мошенники не смогут обмануть систему при помощи фото других людей.

«Технология также проверяет, что перед камерой живой человек. Это защищает от попыток подлога с распечатанными масками, изображениями или видео с экрана телефона», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ВТБ.

Сколько стоит?

С февраля будет доступна только привязка банковской карты c обычной оплатой проезда. Планы использования проездного «Подорожник» и социальных карт есть, но их внедрение рассмотрят только после успешного тестирования системы с картами банков.

Источник: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»







Безопасно ли?

Старший вице-президент ВТБ Вадим Изотов заверил собравшихся журналистов, что система биометрии безопасна для хранения данных граждан. Он объяснил, что в базе находятся не фотографии россиян, а их математическая модель.

«По этой математической модели ничего сделать нельзя. По ней нельзя обратно восстановить ваши фотографии. Это очень надежный способ идентификации вас… Есть единая биометрическая система Российской Федерации, там уже сотни тысяч людей сдали свою биометрию и получают по ней определенные услуги», — рассказал Изотов.

Корреспондент «Фонтанки» поинтересовался у заместителя начальника метрополитена Вадима Арсеньева о том, будет ли метро хранить данные о перемещении человека, сдавшего свою биометрию. Он ответил, что вся информация находится только у ВТБ.

Представитель банка Изотов ранее в интервью нам уточнял, что ВТБ не знает, кто и куда поехал в метрополитене при оплате «лицом».

Как прошло испытание оплаты биометрии на станции «Гостиный двор»?

Около часа дня в вестибюле станции «Гостиный двор» в понедельник, 16 декабря, собралось множество журналистов и женщина, которая демонстрировала оплату проезда лицом. В разговоре с корреспондентом «Фонтанки» она поделилась, что работает в отделе, который занимается внедрением системы, поэтому участвует в тестировании. «Если это сделали бы на остальном общественном транспорте, я бы с удовольствием пользовалась», — ответила она на вопрос об удобстве оплаты биометрией.

Источник: Федор Данилов, «Фонтанка.ру»







Процесс проходит следующим образом: пассажир оказывается у турникета с биотерминалом и встает на наклеенный кружок на полу. На нем написано: «оплата по биометрии, стойте здесь». После этого следует взглянуть на экран терминала, который транслирует вид из камеры. Система считает лицо, и через мгновение турникет разрешает пройти в метрополитен. Главное здесь, чтобы было видно лицо пассажира.

Небольшая задержка, как показалось корреспонденту «Фонтанки», все же есть, пока прикладыванием карты оплачивать быстрее. На вопрос об опасениях возникновения очереди из любителей оплаты биометрией старший вице-президент ВТБ Вадим Изотов ответил так: «Наша задача сделать, чтобы по биометрии было так же быстро, как и по карте. Для этого мы должны проверить освещенность, как камера работает, как быстро модельки считаются. Это все мы проверяем в ходе пилота».

Также Изотов рассказал, что сам пользуется оплатой проезда «лицом» в метро.

— Вы уже использовали?

— Конечно, я сегодня прошел на «Восстания», как приехал на «Сапсане». Зашел в метро по биометрии.

— Какие у вас личные впечатления?

— Мне очень нравится. Подхожу, посмотрел, прошел. К этому привыкаешь очень быстро.

Источник: Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

Старший вице-президент ВТБ добавил, что так платить удобно. «Голову дома не забыл? Не забыл. Все, прошел», — заключил он и продемонстрировал работу системы.