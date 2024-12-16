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Город «Любить ваш дом можете только вы». Как разобраться с проблемами ЖКХ в своем доме и не сойти с ума

«Любить ваш дом можете только вы». Как разобраться с проблемами ЖКХ в своем доме и не сойти с ума

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1 комментарий
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Инициативные петербуржцы организуют бесплатные курсы по решению проблем в многоквартирных домах и взаимодействию с управляющими организациями. Называют они их с долей иронии «ПТУ». Работают с небольшими группами, помогая каждому найти выход из конкретных ситуаций. «Фонтанка» пообщалась с организаторами курсов и попросила их поделиться лайфхаками в области ЖКХ.

Курсы «ПТУ» запустили в 2023 году по инициативе сообщества «Двери с помоек», которое занимается сохранением культурного наследия в Петербурге. В качестве ведущих выступают Марина Жукова из знаменитого Дома Бака и Инна Дюкова из Дома Тимофеева на Петроградской стороне. В ноябре объявили набор уже на четвертый поток обучения.

«За несколько лет борьбы за сохранение исторических элементов зданий мы поняли одну вещь. Градозащитники, которые со стороны прибегают что-то спасать, не имеют тех прав, которые имеют собственники жилья в этих домах. При этом каждый раз, когда всё уже сломано, обнаруживаются жильцы с вопросами: что делать? Мы поняли, что чем бегать и хватать угли голыми руками, лучше дать практические знания как можно большему числу людей. Чтобы они знали свои права и управляли своими домами самостоятельно, берегли их», — рассказывает создательница курсов Валентина Манн.

На каждый поток обучения набирают всего семь человек. Как отмечают организаторы, пробовали и больше, но в таком случае работа получалась недостаточно продуктивной. Курс рассчитан на семь-восемь очных занятий. Его назвали «ПТУ», чтобы подчеркнуть практический характер и решающее значение «работы в поле».

«Это слово обрело дополнительный смысл, когда я писала один из анонсов курса. Нейросеть предложила гениальный вариант расшифровки — Практическое толкование устройства ЖКХ. Теперь мы используем его», — отмечает Манн.

Бывают спецзанятия — например, по работе с кадастрами. Есть идея в будущем запускать спецкурсы и отдельные встречи по узким темам в области ЖКХ.

Как узнать всё о своём доме и сделать его лучше

«Каждый случай индивидуален. У кого-то дом маленький, у других большой, у кого-то памятник, за который отвечает КГИОП, у других КГА, земельный участок может быть в собственности, а может быть муниципальным. Разные формы управляющих организаций. У кого-то есть необходимое большинство на собрании собственников, для других это невозможная роскошь. Ключи к решению проблем разные, но главное — мы можем показать метод, как об этом думать и куда смотреть», — рассказывает Марина Жукова.

Ведущая курсов семь лет возглавляет совет Дома Бака. Вместе с другими собственниками она создала АНО «Дом Бака», которая собирает средства на сохранение, реставрацию и продвижение имиджа здания. В сотрудничестве с фондом «Внимание» жильцам удалось найти 7,4 миллиона рублей на восстановление исторических входных групп. На согласование работ с ведомствами потребовалось несколько лет, но в результате двери и тамбуры отреставрированы. В процессе — реставрация витражей. В доме регулярно проходят волонтерские акции по расчистке метлахской плитки, лестниц, окон и стен.

Из достижений во взаимодействии с ЖКС № 1 Центрального района, который управляет домом, — масштабный текущий ремонт кровли, которого Марина вместе с соседями добилась в 2014 году. Планомерно боролись и за соблюдение графика уборки парадных. В чем-то ЖКС сам проявлял инициативу: например, предложил создать совет дома из действительно активных жильцов (в результате чего Марина его возглавила), поддержал волонтерские акции.

«Взаимодействие с ЖКС — это процесс, в котором постоянно меняются люди. В каждом периоде чего-то разного можно было добиться. При знакомстве с представителями ЖКС мы заново проясняем базовые вещи: что мы собственники, управляющая организация обслуживает дом по договору управления и предоставляет нам услугу, которая должна быть выполнена качественно, в соответствии с нормативными требованиями», — рассказывает Жукова.

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Она отмечает, что на курс «ПТУ» приходят в основном люди, которые уже видят конкретные проблемы в своем доме, но пока не знают, как их решить, или не имеют опыта в этом. Есть также и те, кто уже имеют успешный опыт решения проблем и готовы не только учиться, но и поделиться знаниями.

«Запросы совершенно разные. Например, хочется сделать клумбу во дворе и чтобы ее не уничтожали ответственные за благоустройство, а наоборот, помогали — землёй, рассадой. Или хотят отреставрировать парадную, дом-памятник. Или не нравится мини-отель в доме, как с этим справиться? Частные проблемы, решение которых зависит от конкретных обстоятельств», — отмечает Жукова.

Чаще всего во время обучения люди испытывают трудности в работе с информационными системами: не знают, где и как найти исходные данные о своем доме.

Основные источники информации о доме:

  • Портал «Наш Санкт-Петербург». Здесь можно не только оставить заявку на решение конкретной проблемы, но и посмотреть другие жалобы, которые касаются вашего дома, и официальные ответы на них. Здесь же — данные об управлении, планах на капитальный ремонт, отключениях воды, технические характеристики.

  • «Госуслуги», раздел «Земля. Дом». Широкий спектр услуг, среди которых получение выписки ЕГРН и данных из государственного адресного реестра.

  • ГИС ЖКХ. Полная информация об официальном состоянии и параметрах дома, управляющей организации, мероприятиях общественного контроля, собраниях собственников, принятых уставах. С помощью этой системы можно провести электронное собрание собственников, контролировать работу управляющей организации по ее отчетам, взаимодействовать с органами власти.

  • Сайт Фонда капремонта Санкт-Петербурга. Здесь можно узнать о том, входит ли дом в программу по капремонту, на какой год он запланирован, посмотреть документы об уже проведенном капремонте.

  • Часть данных может сообщить управляющая домом организация. Например, по Жилищному кодексу, она должна предоставлять актуальный реестр собственников помещений в течение пяти дней, если он запрошен для проведения собрания.

Как сократить долги на миллион

Ведущая курса Инна Дюкова занимается решением проблем, связанных с ЖКХ, четыре года. Глубокое погружение в тему началось с проблемного избрания совета Дома Тимофеева: в него пытались назначить в том числе не собственников, что противоречит Жилищному кодексу. Самой Инне войти в совет не удалось, поэтому она стремится воздействовать на принятие решений только как собственница жилья.

К своим успехам она относит случай, когда удалось выявить миллион, приписанный к долгу дома по ошибке.

«Я задала вопрос управляющей организации: сколько денег у нас на текущем счёте? Через несколько итераций в переписке они прислали мне справку. Я сверила ее с документами, которые находятся в открытом доступе, и увидела, что нам пририсован один миллион в долг. По открытым данным, два миллиона, а в справке — три. Я обратила на это внимание, лишний миллион признали технической ошибкой. Так наш долг стал на треть меньше, я полагаю», — рассказывает Дюкова.

Дом Тимофеева

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Кроме этого, она выявила пробелы в отчетности об общих собраниях, опубликованной на ГИС ЖКХ.

«Инициаторы собрания, по Жилищному кодексу, должны передавать подлинники документов в управляющую организацию, а она — в ГЖИ, все протоколы и бланки решений должны быть размещены в ГИС ЖКХ. Я смотрю в систему — там нет бланков решений, протоколов, хотя я знаю, что собрания были. Задаю вопросы управляющей организации. Они признали ошибку, сообщили, что проведена профилактическая беседа с инициатором», — вспоминает Дюкова.

В 2021 году удалось убедить ЖКС № 2 Петроградского района не менять исторические деревянные окна в парадной на пластиковые, используя экономические аргументы. У дома на тот момент уже были долги, и активистка указала на то, что пластиковые окна — нецелевой расход. Правда, в 2024 году старые рамы всё равно демонтировали, уже в рамках капитального ремонта. Доказать их ценность для дома не удалось. До этого волонтеры расчищали фурнитуру исторических рам и на одной из них даже нашли старый автограф.

«Фонтанка» попросила ведущих «ПТУ» Марину и Инну дать несколько советов в области ЖКХ и решения проблем в многоквартирном доме. Итак, вот они:

  1. Интересуйтесь происходящим в доме, состоянием дел, данными о своей управляющей организации. Если она взяла дом под управление недавно, уточните, когда именно, — результаты собрания можно оспорить, если оно проведено неправомерно, по таким искам есть сроки давности (обратиться в суд можно в течение полугода).

  2. Познакомьтесь с людьми, которые обслуживают дом: в том числе с техником, сантехником, дворником. По возможности обменяйтесь с ними контактами, это способно помочь быстро прояснять некоторые проблемы.

  3. Не спешите жаловаться на свою управляющую организацию в прокуратуру, СК, президенту и т. п. Ведите деловую переписку о проблемах с ней самой.

  4. Общайтесь с госорганами и компанией письменно, сохраняя входящие и исходящие сообщения. Иначе вы потом не докажете, что ваше обращение и тот или иной ответ были. Любые звонки и устные жалобы пропадут в никуда.

  5. Один вопрос — одно обращение. Если вы зададите вопросы по нескольким проблемам в одном обращении, вам могут не ответить ни на один.

  6. Полученную информацию имеет смысл проверять. Если ваш личный опыт и знание о доме противоречат ответу — верьте себе, отнеситесь к данным со скепсисом. «Вам могут сказать всё, что угодно, не все сотрудники организаций достаточно квалифицированы. Нужно полагаться на себя и проверять с точки зрения закона и практики, как на самом деле», — отмечает Марина Жукова.

  7. При написании заявки или жалобы просите устранить причину проблемы, а не ее «симптомы». Например, если плохо пахнет подвал, необходимо просить устранить сырость в подвале и очистить его.

  8. Если проблема не решается на базовом уровне, на уровне районных администраций, можно писать запросы депутатам Госдумы — это эффективнее.

  9. Не стесняйтесь задавать вопросы и действовать.

  10. Знакомьтесь с соседями, вместе проявляйте заботу о своем доме. Кроме вас, другого собственника в вашем доме нет, любить ваш дом можете только вы.

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Комментарии
1
Kirill77
4 минуты
ладно, если в доме есть мини-отель, это ещё терпимо. А что делать, если, например, в доме бордель?
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