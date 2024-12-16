«Любить ваш дом можете только вы». Как разобраться с проблемами ЖКХ в своем доме и не сойти с ума

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Инициативные петербуржцы организуют бесплатные курсы по решению проблем в многоквартирных домах и взаимодействию с управляющими организациями. Называют они их с долей иронии «ПТУ». Работают с небольшими группами, помогая каждому найти выход из конкретных ситуаций. «Фонтанка» пообщалась с организаторами курсов и попросила их поделиться лайфхаками в области ЖКХ.

Курсы «ПТУ» запустили в 2023 году по инициативе сообщества «Двери с помоек», которое занимается сохранением культурного наследия в Петербурге. В качестве ведущих выступают Марина Жукова из знаменитого Дома Бака и Инна Дюкова из Дома Тимофеева на Петроградской стороне. В ноябре объявили набор уже на четвертый поток обучения.

«За несколько лет борьбы за сохранение исторических элементов зданий мы поняли одну вещь. Градозащитники, которые со стороны прибегают что-то спасать, не имеют тех прав, которые имеют собственники жилья в этих домах. При этом каждый раз, когда всё уже сломано, обнаруживаются жильцы с вопросами: что делать? Мы поняли, что чем бегать и хватать угли голыми руками, лучше дать практические знания как можно большему числу людей. Чтобы они знали свои права и управляли своими домами самостоятельно, берегли их», — рассказывает создательница курсов Валентина Манн.

На каждый поток обучения набирают всего семь человек. Как отмечают организаторы, пробовали и больше, но в таком случае работа получалась недостаточно продуктивной. Курс рассчитан на семь-восемь очных занятий. Его назвали «ПТУ», чтобы подчеркнуть практический характер и решающее значение «работы в поле».

«Это слово обрело дополнительный смысл, когда я писала один из анонсов курса. Нейросеть предложила гениальный вариант расшифровки — Практическое толкование устройства ЖКХ. Теперь мы используем его», — отмечает Манн.

Бывают спецзанятия — например, по работе с кадастрами. Есть идея в будущем запускать спецкурсы и отдельные встречи по узким темам в области ЖКХ.

Как узнать всё о своём доме и сделать его лучше

«Каждый случай индивидуален. У кого-то дом маленький, у других большой, у кого-то памятник, за который отвечает КГИОП, у других КГА, земельный участок может быть в собственности, а может быть муниципальным. Разные формы управляющих организаций. У кого-то есть необходимое большинство на собрании собственников, для других это невозможная роскошь. Ключи к решению проблем разные, но главное — мы можем показать метод, как об этом думать и куда смотреть», — рассказывает Марина Жукова.

Ведущая курсов семь лет возглавляет совет Дома Бака. Вместе с другими собственниками она создала АНО «Дом Бака», которая собирает средства на сохранение, реставрацию и продвижение имиджа здания. В сотрудничестве с фондом «Внимание» жильцам удалось найти 7,4 миллиона рублей на восстановление исторических входных групп. На согласование работ с ведомствами потребовалось несколько лет, но в результате двери и тамбуры отреставрированы. В процессе — реставрация витражей. В доме регулярно проходят волонтерские акции по расчистке метлахской плитки, лестниц, окон и стен.

Из достижений во взаимодействии с ЖКС № 1 Центрального района, который управляет домом, — масштабный текущий ремонт кровли, которого Марина вместе с соседями добилась в 2014 году. Планомерно боролись и за соблюдение графика уборки парадных. В чем-то ЖКС сам проявлял инициативу: например, предложил создать совет дома из действительно активных жильцов (в результате чего Марина его возглавила), поддержал волонтерские акции.

«Взаимодействие с ЖКС — это процесс, в котором постоянно меняются люди. В каждом периоде чего-то разного можно было добиться. При знакомстве с представителями ЖКС мы заново проясняем базовые вещи: что мы собственники, управляющая организация обслуживает дом по договору управления и предоставляет нам услугу, которая должна быть выполнена качественно, в соответствии с нормативными требованиями», — рассказывает Жукова.

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Она отмечает, что на курс «ПТУ» приходят в основном люди, которые уже видят конкретные проблемы в своем доме, но пока не знают, как их решить, или не имеют опыта в этом. Есть также и те, кто уже имеют успешный опыт решения проблем и готовы не только учиться, но и поделиться знаниями.

«Запросы совершенно разные. Например, хочется сделать клумбу во дворе и чтобы ее не уничтожали ответственные за благоустройство, а наоборот, помогали — землёй, рассадой. Или хотят отреставрировать парадную, дом-памятник. Или не нравится мини-отель в доме, как с этим справиться? Частные проблемы, решение которых зависит от конкретных обстоятельств», — отмечает Жукова.

Чаще всего во время обучения люди испытывают трудности в работе с информационными системами: не знают, где и как найти исходные данные о своем доме.

Основные источники информации о доме:

Портал «Наш Санкт-Петербург». Здесь можно не только оставить заявку на решение конкретной проблемы, но и посмотреть другие жалобы, которые касаются вашего дома, и официальные ответы на них. Здесь же — данные об управлении, планах на капитальный ремонт, отключениях воды, технические характеристики.

«Госуслуги», раздел «Земля. Дом». Широкий спектр услуг, среди которых получение выписки ЕГРН и данных из государственного адресного реестра.

ГИС ЖКХ. Полная информация об официальном состоянии и параметрах дома, управляющей организации, мероприятиях общественного контроля, собраниях собственников, принятых уставах. С помощью этой системы можно провести электронное собрание собственников, контролировать работу управляющей организации по ее отчетам, взаимодействовать с органами власти.

Сайт Фонда капремонта Санкт-Петербурга. Здесь можно узнать о том, входит ли дом в программу по капремонту, на какой год он запланирован, посмотреть документы об уже проведенном капремонте.

Часть данных может сообщить управляющая домом организация. Например, по Жилищному кодексу, она должна предоставлять актуальный реестр собственников помещений в течение пяти дней, если он запрошен для проведения собрания.

Как сократить долги на миллион

Ведущая курса Инна Дюкова занимается решением проблем, связанных с ЖКХ, четыре года. Глубокое погружение в тему началось с проблемного избрания совета Дома Тимофеева: в него пытались назначить в том числе не собственников, что противоречит Жилищному кодексу. Самой Инне войти в совет не удалось, поэтому она стремится воздействовать на принятие решений только как собственница жилья.

К своим успехам она относит случай, когда удалось выявить миллион, приписанный к долгу дома по ошибке.

«Я задала вопрос управляющей организации: сколько денег у нас на текущем счёте? Через несколько итераций в переписке они прислали мне справку. Я сверила ее с документами, которые находятся в открытом доступе, и увидела, что нам пририсован один миллион в долг. По открытым данным, два миллиона, а в справке — три. Я обратила на это внимание, лишний миллион признали технической ошибкой. Так наш долг стал на треть меньше, я полагаю», — рассказывает Дюкова.

Дом Тимофеева Источник: Инна Дюкова







Кроме этого, она выявила пробелы в отчетности об общих собраниях, опубликованной на ГИС ЖКХ.

«Инициаторы собрания, по Жилищному кодексу, должны передавать подлинники документов в управляющую организацию, а она — в ГЖИ, все протоколы и бланки решений должны быть размещены в ГИС ЖКХ. Я смотрю в систему — там нет бланков решений, протоколов, хотя я знаю, что собрания были. Задаю вопросы управляющей организации. Они признали ошибку, сообщили, что проведена профилактическая беседа с инициатором», — вспоминает Дюкова.

В 2021 году удалось убедить ЖКС № 2 Петроградского района не менять исторические деревянные окна в парадной на пластиковые, используя экономические аргументы. У дома на тот момент уже были долги, и активистка указала на то, что пластиковые окна — нецелевой расход. Правда, в 2024 году старые рамы всё равно демонтировали, уже в рамках капитального ремонта. Доказать их ценность для дома не удалось. До этого волонтеры расчищали фурнитуру исторических рам и на одной из них даже нашли старый автограф.

«Фонтанка» попросила ведущих «ПТУ» Марину и Инну дать несколько советов в области ЖКХ и решения проблем в многоквартирном доме. Итак, вот они: