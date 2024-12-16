Пассажиры метро в Петербурге смогут оплачивать проезд «лицом» с февраля 2025 года

В тестовом режиме заработала оплата проезда при помощи биометрии в петербургском метрополитене. Тестирование с участием фокус-группы будет проходить до 31 января 2025 года, после этого все желающие смогут заплатить «лицом» за проезд. Об этом в понедельник, 16 декабря, рассказал заместитель начальника метрополитена Вадим Арсеньев на мероприятии, где присутствовал корреспондент «Фонтанки».

Пока способ оплаты с использованием биометрических данных возможен на станциях «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Здесь установлены специальные турникеты с технологией сканирования лица.

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Планируется, что в 2025 году биотерминалы появятся на каждой станции петербургского метро.

«До конца января мы планируем в тестовом режиме проверять боеспособность решения, которое нам предложил банк ВТБ. После 31 января будет открыта возможность для регистрации всех желающих, у кого сданы биометрические данные через портал „Госуслуги“, попробовать оплатить проезд», — рассказал заместитель начальника метрополитена Вадим Арсеньев.

Для оплаты «лицом» необходимо сдать биометрические данные через «Госуслуги», а затем через портал банка ВТБ привязать к системе банковскую карту любого банка.