В утреннем отчёте Минобороны о ночных атаках — только один регион

В утреннем отчёте Министерства обороны о ночных атаках беспилотников 11 декабря — только один регион. Это Брянская область. По данным МО, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили там 14 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор области Александр Богомаз сообщал, что из-за атаки БПЛА произошел пожар на производственном объекте в Брянске, его быстро ликвидировали. Пострадавших, по данным местных властей, нет.
В Ростовской области, по информации губернатора, ракетной атаке подвергся город Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорели 14 машин.
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