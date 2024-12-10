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Происшествия Четыре жертвы, одно дело. СК предъявил обвинение мужчине после нападений на женщин и детей в «Цветном городе»

Четыре жертвы, одно дело. СК предъявил обвинение мужчине после нападений на женщин и детей в «Цветном городе»

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2 комментария

Мужчина, который, по версии СК, нападал на женщин и детей в Красногвардейском районе, обвиняется в четырех эпизодах хулиганства, он задержан. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По версии следствия, его самого 2 декабря избили в квартире на Чарушинской, после чего он вышел на улицу. Гуляя по территории ЖК «Цветной город» мужчина беспричинно нанес удары двум незнакомым женщинам и двум несовершеннолетним девушкам. Обвиняемый бил по голове и туловищу, затем спокойно удалился с места происшествия.

Источник:

Предполагаемого агрессора нашли в больнице, куда его доставили после избиения. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

Жертв может быть больше. СК просит граждан, которые пострадали от его преступных действий, связаться по телефону 570-66-71.

«Фонтанка» общалась с двумя пострадавшими. Одна из них гуляла в тот день с младенцем у Пахомовской, 26, через полчаса у дома 8 на Муринской дороге удар получила 16-летняя девушка. Жительницы «Цветного города» после случившегося писали в соцсетях, что, пока агрессор не задержан, страшно водить детей в школу. Дело дошло до главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Обиду на прохожих, по предварительным данным, вымещал 24-летний уроженец Архангельской области. 2 декабря скорая увезла его от станции «Академическая». В больнице ему диагностировали травмы головы, груди, живота, перелом рёбер и разрыв селезёнки, писала «Фонтанка». По его заявлению возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Позже был задержан и избивший его 28-летний мужчина. Пострадавший в данной ситуации рассказывал, что разговорился с семейной парой, после чего отправился к ним в гости. Они вместе распивали спиртное, но мероприятие закончилось ссорой и избиением гостя, после чего его выставили из квартиры.

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Комментарии
3
Zet
29 минут
побреют лохмача...
Гость
14 минут
Немного не соответствует человек в палате тому, который был на видеозаписи. Однако СК виднее. По видео, которое предлагает "Фонтанка" у парня такой вид, как будто он не понимает, что ему зачитывает человек в форме.
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