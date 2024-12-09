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Город Документацию под две новые станции метро в Петербурге разработают за 870 млн

Документацию под две новые станции метро в Петербурге разработают за 870 млн

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27 комментариев

«Метрострой Северной столицы» ищет подрядчика на подготовку рабочей документации для новых станций Невско-Василеостровской линии. Закончить надо до конца 2026 года.

Запрос предложений опубликован 9 декабря. Речь идет о рабочей документации на обустройство станций «Богатырская» и «Каменка» (которые всё еще фигурируют под рабочими названиями «Яхтенная» и «Зоопарк») и стартового котлована на Туристской (шахты 462), из которого проходческий щит начинал свое движение.

Включены также внутренние конструкции и инженерные системы. В техзадании, кроме того, значатся архитектурные решения по обеим станциям и составление стройгенплана с учетом необходимой шумозащиты площадок, а также сквозного проезда по Шуваловскому и Комендантскому проспектам.

Напомним, продлить зеленую линию двумя новыми станциями город хочет в 2029 году, проходческий щит уже сооружает двухпутный тоннель. На углу Туристской и Богатырского проспекта появится станция «Богатырская», а на перекрестке Шуваловского и Комендантского проспектов — «Каменка». Кроме того, уже выбран новый подрядчик на строительство демонтажного котлована для щита.

Как будут выглядеть станции — можно посмотреть здесь.

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Комментарии
28
Klaustrofobik
1 час
Это уже не смешно. А где все те десятки станций не построенных на которые документация разрабатывалась ранее? Алло? ! Или я чего то не понимаю?))
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
а сами две станции будут стоить...триллион)
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