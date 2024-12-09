«Я желаю, чтобы больше никто ни в кого не стрелял». Сирийский консул в Петербурге — о новом флаге и обстановке в стране

Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»







Почетное консульство Сирии в Петербурге получило указание от посольства в Москве повесить новый зелено-бело-черный флаг, однако у дипмиссии его нет в наличии. Об этом 9 декабря рассказал «Фонтанке» почетный консул Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге Малаз Гхази.

«Господин посол дал конкретное указание — если будет [новый] флаг, то можно повесить, а старый надо убрать, но у нас нет этого флага в наличии. Официально из Дамаска никаких указаний нет», — заявил Малаз Гхази.

По его словам, из Министерства иностранных дел в Дамаске никто в отставку не уходил, сирийский МИД публиковал документ под новым флагом, где было сказано всем работникам «сохранять спокойствие и оставаться на своих рабочих местах».

Что касается свергнутого президента Сирии Башара Асада, то информацию о том, что политик находится вместе с семьей в Москве, и что он получил политическое убежище в России, сотрудники консульства узнали из прессы. Посольство Сирии в Москве не связывалось с Асадом, подчеркнул консул.

«Обстановка в Сирии немного тревожная, но более-менее успокоилась. Все возвращается в свое русло. Я желаю, чтобы больше никто ни в кого не стрелял, Сирия процветала и в конечном итоге был мир», — отметил Малаз Гхази.

«Фонтанка» днем снова побывала у консульства. Корреспондент заметил на фасаде все тот же самодельный флаг сирийской оппозиции, которая пришла к власти в стране.

Ранее стало известно, что государственный красно-бело-черный флаг с двумя зелеными звездами исчез с флагштока над зданием посольства республики в Мансуровском переулке в Москве. Сегодня там торжественно и под песнопения подняли новый зелено-бело-черный флаг.

В Петербурге накануне флаг над почетным консульством не снимали, а лишь приспустили. После чего неизвестные заменили его на самодельный флаг противников режима Башара Асада.

9 декабря посольство Сирии в Москве сообщило ТАСС о том, что ожидает указаний от представителей нового правительства в стране. Там подтвердили, что Асад прибыл в Москву, но контактов у дипломатов с бывшим президентом не было.