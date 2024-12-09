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Происшествия Подробности ДТП с автобусом под Колпино: водитель не справился с гололедицей

Подробности ДТП с автобусом под Колпино: водитель не справился с гололедицей

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17 комментариев

Причиной ДТП с участием лазурного автобуса № 288, слетевшего в кювет на подъезде к Колпино 9 декабря, стало, по предварительным данным, не столкновение с другими машинами, а гололедица. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Домтрансавто», обслуживающего указанный маршрут.

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ДТП случилось сегодня на Софийской улице у перекрестка с Заводским проспектом. «Водитель не справилась с управлением и съехала с проезжей части. Пострадавших нет», — сообщили в компании. Очевидцы предполагали, что автобус вылетел в кювет после столкновения с двумя машинами.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, дорожный инцидент произошел в два часа ночи у автозаправки на Софийской улице. В салоне автобуса пассажиров не было. За рулем общественного транспорта находилась женщина 1954 года рождения, она не пострадала.

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Комментарии
17
Заливщик голосовых планок
2 часа
Водитель! Управляя гололедицей будь бдителен!
pgrad
1 час
Женщина 1956 года рождения должна давным-давно быть на пенсии, а не за рулем падающего автобуса!!! Посадите за руль бегловских транспортных "реформаторов", они там все молодые мужики!!!
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