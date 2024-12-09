Подробности ДТП с автобусом под Колпино: водитель не справился с гололедицей

Причиной ДТП с участием лазурного автобуса № 288, слетевшего в кювет на подъезде к Колпино 9 декабря, стало, по предварительным данным, не столкновение с другими машинами, а гололедица. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Домтрансавто», обслуживающего указанный маршрут.

Источник: читатель «Фонтанки»







ДТП случилось сегодня на Софийской улице у перекрестка с Заводским проспектом. «Водитель не справилась с управлением и съехала с проезжей части. Пострадавших нет», — сообщили в компании. Очевидцы предполагали, что автобус вылетел в кювет после столкновения с двумя машинами.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, дорожный инцидент произошел в два часа ночи у автозаправки на Софийской улице. В салоне автобуса пассажиров не было. За рулем общественного транспорта находилась женщина 1954 года рождения, она не пострадала.