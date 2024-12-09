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Происшествия Автобус вылетел в кювет после ДТП на подъезде к Колпино

Автобус вылетел в кювет после ДТП на подъезде к Колпино

2 687
4 комментария

Лазурный автобус вылетел в кювет в Пушкинском районе Петербурга 9 декабря. Причиной незапланированного маневра могло стать ДТП с двумя машинами, стало известно «Фонтанке».

Источник:

Брошенный транспорт заметили читатели «Фонтанки» на Софийской улице у перекрестка с Заводским проспектом в Колпино. По нашим данным, около 9 часов утра общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком.

Судя по кадрам, в результате удара автобус вылетел за пределы проезжей части. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к настоящему моменту движение на участке не затруднено.

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Комментарии
4
родя звонарев
3 часа
Сколько на дорогах алкоголиков, наркоманов, психов и все имеют водительские удостоверения. Не пора ли ввести тест на думкопф.
AKM
3 часа
Лазурные давно уже превратились в ГЛАВНЫЙ источник проблем на дорогах.
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