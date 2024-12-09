Автобус вылетел в кювет после ДТП на подъезде к Колпино

Лазурный автобус вылетел в кювет в Пушкинском районе Петербурга 9 декабря. Причиной незапланированного маневра могло стать ДТП с двумя машинами, стало известно «Фонтанке».
Брошенный транспорт заметили читатели «Фонтанки» на Софийской улице у перекрестка с Заводским проспектом в Колпино. По нашим данным, около 9 часов утра общественный транспорт столкнулся с легковым автомобилем и грузовиком.
Судя по кадрам, в результате удара автобус вылетел за пределы проезжей части. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к настоящему моменту движение на участке не затруднено.
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