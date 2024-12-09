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Общество Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней. Все произошло на вечеринке у P. Diddy, уверяет истец

Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней. Все произошло на вечеринке у P. Diddy, уверяет истец

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В США в суд поступил иск, автор которого обвиняет Шона Картера, более известного как рэпер Jay-Z, в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке в 2000 году. Как сообщает NBC News со ссылкой на документ, участвовать в этом мог и Шон Комбс, известный как P. Diddy, которого обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков и других преступлениях.

Истец подала иск на условиях анонимности, указав себя как Джейн Доу (так в США обычно обозначают неопознанный труп женского пола). Как следует из документа, насилие произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Иск был подан еще в октябре, но тогда в него входил только P. Diddy, однако в минувшее воскресенье его подали повторно и включили туда Jay-Z.

В иске отмечается, что в 2000 году Комбс и Картер изнасиловали 13-летнюю девочку. По ее словам, на церемонию ее привез друг. Поскольку билета у нее было, Доу начала спрашивать водителей лимузинов в надежде, что они помогут ей попасть на шоу. Один из них сообщил, что работает на Комбса, и пригласил ее на вечеринку после шоу, попросив Доу подойти к машине чуть позже.

Далее девочку привезли к белому дому, где та подписала документ «о неразглашении». Попав туда, Доу заметила, что «многие знаменитости употребляли марихуану и кокаин», следует из иска. На вечеринке девочке дали выпить, но после ей стало плохо и она ушла в комнату. Туда позднее пришли Комбс, Картер и третий человек, где и произошло насилие. Доу утверждает, что надругался над ней Картер, а Комбс и неназванная знаменитость стояли и наблюдали.

Рэпер уже отреагировал на подачу иска, назвав обвинения «идиотскими». «Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен находится за решеткой», — заявил Jay-Z.

Напомним, рэпера P. Diddy обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков, в торговле людьми, сексуальном насилии и организации «широкомасштабного преступного сообщества». В октябре стало известно, что против него будет подано еще 120 исков о сексуальном насилии, а среди жертв якобы есть дети в возрасте 9 и 14 лет. Два описанных выше иска — последние из этой «партии», пишет Variety.

Подробнее об аресте P. Diddy и о том, что происходило на его вечеринках, читайте в тексте «Фонтанки». Какие конспирологические теории стоят вокруг этого дела, читайте здесь.

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Комментарии
4
Slava_Rossii2
20 минут
Интересно там девочки в 9-14 лет время проводят.
Yuri_SPb
26 минут
Почему через 24 года?
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