Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней. Все произошло на вечеринке у P. Diddy, уверяет истец

В США в суд поступил иск, автор которого обвиняет Шона Картера, более известного как рэпер Jay-Z, в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке в 2000 году. Как сообщает NBC News со ссылкой на документ, участвовать в этом мог и Шон Комбс, известный как P. Diddy, которого обвиняют в принуждении к участию в оргиях и употреблению наркотиков и других преступлениях.

Истец подала иск на условиях анонимности, указав себя как Джейн Доу (так в США обычно обозначают неопознанный труп женского пола). Как следует из документа, насилие произошло на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. Иск был подан еще в октябре, но тогда в него входил только P. Diddy, однако в минувшее воскресенье его подали повторно и включили туда Jay-Z.

В иске отмечается, что в 2000 году Комбс и Картер изнасиловали 13-летнюю девочку. По ее словам, на церемонию ее привез друг. Поскольку билета у нее было, Доу начала спрашивать водителей лимузинов в надежде, что они помогут ей попасть на шоу. Один из них сообщил, что работает на Комбса, и пригласил ее на вечеринку после шоу, попросив Доу подойти к машине чуть позже.

Далее девочку привезли к белому дому, где та подписала документ «о неразглашении». Попав туда, Доу заметила, что «многие знаменитости употребляли марихуану и кокаин», следует из иска. На вечеринке девочке дали выпить, но после ей стало плохо и она ушла в комнату. Туда позднее пришли Комбс, Картер и третий человек, где и произошло насилие. Доу утверждает, что надругался над ней Картер, а Комбс и неназванная знаменитость стояли и наблюдали.

Рэпер уже отреагировал на подачу иска, назвав обвинения «идиотскими». «Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен находится за решеткой», — заявил Jay-Z.