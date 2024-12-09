ГУП «ТЭК» превращается из унитарного предприятия в акционерное общество

Петербургское ГУП «ТЭК» находится в процессе преобразования своей юридической формы. Как и предполагалось, оно станет акционерным обществом с почти 100-миллиардным уставным капиталом.

На то, что «ТЭК» перешел в переходную фазу, обратил внимание ДП 9 декабря. Само распоряжение о приватизации комитет имущественных отношений выпустил еще 22 ноября. Согласно ему, предприятие становится АО, уставный капитал — 97,6 млрд рублей. Все акции — а их, собственно, 97,6 млн стоимостью тысячу рублей каждая — принадлежат городу в лице КИО. Председатель комитета по энергетике Станислав Протасов стал председателем совета директоров. Гендиректором остается Иван Болтенков.