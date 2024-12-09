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Общество ГУП «ТЭК» превращается из унитарного предприятия в акционерное общество

ГУП «ТЭК» превращается из унитарного предприятия в акционерное общество

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Петербургское ГУП «ТЭК» находится в процессе преобразования своей юридической формы. Как и предполагалось, оно станет акционерным обществом с почти 100-миллиардным уставным капиталом.

На то, что «ТЭК» перешел в переходную фазу, обратил внимание ДП 9 декабря. Само распоряжение о приватизации комитет имущественных отношений выпустил еще 22 ноября. Согласно ему, предприятие становится АО, уставный капитал — 97,6 млрд рублей. Все акции — а их, собственно, 97,6 млн стоимостью тысячу рублей каждая — принадлежат городу в лице КИО. Председатель комитета по энергетике Станислав Протасов стал председателем совета директоров. Гендиректором остается Иван Болтенков.

В перечне передаваемого имущества — вся собственность «ТЭКа», в том числе база отдыха «Силандэ». «Фонтанка» писала, что предприятие еще весной подтвердило его включение в процесс приватизации.

Приватизацию ГУП «ТЭК» готовили несколько лет. Закон, который включил предприятие в программу на 2024 год, приняли в прошлом году.

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Комментарии
14
Отец Родной
37 минут
Фонтанка не хочет написать о том, по какой причине в питерских научных институтах с этого месяца перестали платить людям зарплату, а платят голую минималку?
михаил.ру
12 минут
похоже на мошеннические действия
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