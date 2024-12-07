«Живет в условиях „ГУЛАГа“: адвокаты опасаются, что Харви Вайштейн умрет в тюрьме из-за плохого содержания

Адвокаты опального кинопроюсера Харви Вайнштейна заявили, что их клиент может умереть в тюрьме Райкерс-Айленд из-за плохого содержания, которое они расценивают как преднамеренное. Об этом 6 декабря сообщает The Hollywood Reporter.

В октябре 72-летнему Вайнштейну поставили диагноз хронический миелоидный лейкоз, и 2 декабря его срочно перевели в тюремное отделение больницы Бельвью в Нижнем Манхэттене, когда «тревожный» анализ крови показал опасно низкий уровень лейкоцитов, что сделало его более уязвимым к инфекциям и привело к физическому срыву.

На прошлой неделе адвокаты Вайнштейна подали иск против Нью-Йорка, утверждая, что бывший голливудский магнат получает некачественную медицинскую помощь и живет в условиях «ГУЛАГа». Они требуют возмещения ущерба в размере 5 миллионов долларов.

«Он был весь в крови. Я был шокирован, увидев, что с заключенным могут так обращаться. Он был совершенно неопрятным. Одежда, казалось, была грязной или грязной. И он сказал мне, что ему не выдавали чистое нижнее белье в течение двух недель», утверждает адвокат Имран Х. Ансари.

«Если это не преднамеренное жестокое обращение, то это, безусловно, халатное жестокое обращение. Пыточная камера или средневековая темница — все эти фразы можно применить к Райкерсу. Просто шокирует видеть тюрьму, которая управляется здесь, в Соединенных Штатах, но тем более здесь, в Нью-Йорке», добавил адвокат.

По словам защитников, неизбежным результатом такого обращения является смерть.

Тюрьма, которая должна быть закрыта в 2027 году, страдает от насилия и смертей заключенных. Девятнадцать человек умерли в заключении на острове Рикерс в 2022 году, еще девять умерли в 2023 году, и пятеро умерли за первые восемь месяцев этого года.

Представитель мэрии Нью-Йорка заявил, что система государственных больниц сотрудничает с Департаментом исправительных учреждений, чтобы «обеспечить лицам, находящимся под стражей, доступ к высококачественной медицинской помощи на острове Рикерс, включая лиц, имеющих сложные медицинские и психические потребности».

В сентябре прокуратура Великобритании сняла с Вайнштейна обвинения в сексуальных домогательствах. Еще ранее Высший суд штата Нью-Йорк отменил решение суда нижестоящей инстанции о виновности Вайнштейна в изнасиловании актрисы Джессики Манн в 2013 году и насильственных действиях сексуального характера в отношении экс-телепродюсера Мириам Хейли в 2006 году.

Кинопродюсер, которого более 80 женщин обвинили в сексуальном насилии или домогательствах, находится под стражей и ожидает пересмотра своего дела, который должен состояться весной следующего года.