С Гуфа сняли электронный браслет. Рэперу изменили меру пресечения

С рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) сотрудники ФСИН сняли электронный браслет. Это связано с изменением меры пресечения в отношении рэпера. Об этом 4 декабря ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы наложил запрет на определенные действия Гуфа и его знакомого Геворка Саруханяна. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела, связанного с грабежом. В тот же день, 25 октября, рэперу установили электронный браслет. Помимо этого, мужчине запретили приближаться к подмосковной бане, где ранее у него произошел конфликт с находившимся не при исполнении сотрудником силовых структур. Потасовку Гуф снимал на видео. Правоохранители привлекли рэпера еще и к административной ответственности за мелкое хулиганство из-за нецензурной брани в соцсетях.