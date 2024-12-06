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Общество С Гуфа сняли электронный браслет. Рэперу изменили меру пресечения

С Гуфа сняли электронный браслет. Рэперу изменили меру пресечения

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1 комментарий

С рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) сотрудники ФСИН сняли электронный браслет. Это связано с изменением меры пресечения в отношении рэпера. Об этом 4 декабря ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Алексею Долматову изменили ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий и сняли с него электронный браслет», — подчеркнул собеседник агентства. Также эту информацию подтвердил и адвокат Гуфа Сергей Жорин.

В конце октября Наро-Фоминский городской суд Москвы наложил запрет на определенные действия Гуфа и его знакомого Геворка Саруханяна. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела, связанного с грабежом. В тот же день, 25 октября, рэперу установили электронный браслет. Помимо этого, мужчине запретили приближаться к подмосковной бане, где ранее у него произошел конфликт с находившимся не при исполнении сотрудником силовых структур. Потасовку Гуф снимал на видео. Правоохранители привлекли рэпера еще и к административной ответственности за мелкое хулиганство из-за нецензурной брани в соцсетях.

В начале ноября в одном из telergam-каналов была распространена информация о том, что Гуф якобы перегрыз провод электронного браслета, который ему установили. Однако это оказалось не так. В Главном управлении ФСИН по Московской области тогда пояснили, что причиной изменения состояния устройства стала плановая замена зарядного блока.

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Комментарии
1
Илья_Саныч
30 минут
А он же умер, вроде?
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