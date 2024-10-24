Рэперу Гуфу грозит арест после эфира в соцсетях

Подмосковные полицейские привлекли Алексея Долматова, известного как Гуф, к административной ответственности за мелкое хулиганство из-за нецензурной брани в соцсетях. Вменяемая ему статья предусматривает до 15 суток ареста. Об этом сообщает 24 октября ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Правоохранители посмотрели прямой эфир Долматова в запрещённой соцсети и услышали нецензурные выражения. Это и стало основанием для протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ).

Долматов вчера участвовал в потасовке в подмосковной Апрелевке. В это время он вел прямой эфир. В кадре появился мужчина, который говорил, что Долматов бил его по голове, и просил вызвать скорую. После этого рэпера забрали в полицию. В Сети появилась информация, что Долматов принес наркотические вещества в баню и употребил их, но адвокат исполнителя ее опроверг.