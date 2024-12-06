Панда Катюша в Московском зоопарке пришла в папин дом на разведку

Панда Катюша в Московском зоопарке продолжает исследовать мир. Недавно она ходила на разведку в вольер своего папы. Забавными кадрами 6 декабря поделилась директор зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
Катюша со своей мамой ДинДин пришли погулять в вольер папы Жуи.
«Это периодически делается для обогащения среды панд — новые запахи, пространство, впечатления», — уточнила Акулова.
На видео Катюша не спеша осматривает отцовские владения, пролезая под бревнами и другими сооружениями в вольере.
Недавно у панды появилась необычная подружка. Как Катюша играет с лошадкой-качалкой, смотрите на «Фонтанке».
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