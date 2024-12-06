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Происшествия Самолет из Петербурга в Бангкок задержался из-за буйного пассажира

Самолет из Петербурга в Бангкок задержался из-за буйного пассажира

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2 комментария

Вылет рейса Санкт-Петербург — Бангкок задержался вечером 5 декабря из-за буйного пассажира. Как отмечают «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев, мужчина в салоне самолета кричал, что «знает, где убийца», и «найдет его».

«Пассажир был задержан сотрудниками службы безопасности аэропорта и передан представителям полиции. Рейс вылетел по маршруту», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Пулково.

Рейс «Аэрофлота» SU 620 должен был вылететь в 22:40, небольшая задержка произошла уже на взлетной полосе.

Предположительно, буйный пассажир был в состоянии алкогольного опьянения.

После инцидента людям в салоне самолета раздали воду, выводить из самолета не стали.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как петербуржец устроил драку в самолете из Таиланда.

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Бангкок Самолет Буйный пассажир
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Комментарии
2
Гость
27 минут
Да ну и новости...
Гость
3 минуты
Снова соплеменник здешних шерстефобов. 🤨 Видать не мог перебороть свою тягу к родным духовным ценностям и решил остаться дома. 🥱
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