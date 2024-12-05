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Политика «Сегодня начинается новая эра»: Макрон обратился к нации и заявил, что Франции нужна перестройка

«Сегодня начинается новая эра»: Макрон обратился к нации и заявил, что Франции нужна перестройка

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3 комментария

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 декабря выступил с обращением к нации после того ранее сегодня принял прошение премьера Мишеля Барнье об отставке правительства после вынесенного вотума недоверия от парламента страны. Трансляцию выступления вело BBC.

В начале выступления президент Франции поблагодарил Барнье за ​​его «преданность делу» и «нежелание сдаваться» во время его пребывания на посту премьер-министра.

Макрон отметил, что Барнье был готов решать проблемы, на которые другие не решились.

Затем президент заявил, что его решение провести внеочередные выборы в июле привело к ситуации, в которой оказалась Франция: Национальное собрание не имеет большинства. По словам Макрона, он пытался убедить политические партии работать вместе, поэтому и выбрал Барнье, чтобы попытаться сформировать коалицию.

Однако вчерашний вотум недоверия правительству был «беспрецедентным», заявил он и добавил, что некоторые из его политических оппонентов выбрали «хаос».

«Они не думают о вас, избирателях», сказал Макрон намекая на то, что его оппонентов интересуют лишь следующие президентские выборы.

После этого Макрон подтвердил, что во Франции не будет новых парламентских выборов в течение 10 месяцев после проведения досрочных выборов в июле.

«Мир, Европа, движется вперед, и нам нужно правительство, которое может принимать решения», провозгласил президент Франции и напомнил, что его мандат на управление страной составляет пять лет, и он «доведет его до конца».

«Сегодня начинается новая эра», оповестил Макрон. «Нам нужно работать вместе ради Франции. Страна не может позволить себе „стоять на месте“, и поэтому премьер-министр будет назначен в ближайшие несколько дней».

По словам президента, в первую очередь внимание будет уделено бюджету на 2025 год. Затем, в начале следующего года, правительство подготовит новый бюджет.

Макрон обратил внимание, что не может баллотироваться на переизбрание в 2027 году, подчеркнув, что им движут не амбиции, а «интересы нации», и его цель — сделать Францию ​​«сильнее» и «справедливее».

Макрон коснулся в своей речи повторного открытия знаменитого собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром несколько лет назад, а также рассказал об успехе Олимпийских игр, прошедших этим летом во французской столице.

Он заверил аудиторию, что Франция умеет делать «великие дела», призывая всех в стране сделать «то же самое сейчас».

«Там, где страна уязвима, ее нужно перестраивать», сказал Макрон в заключение. «Да здравствует республика, да здравствует Франция».

Барнье проработал на своем посту всего 90 дней и стал самым недолговечным премьером Франции, помимо того что был самым пожилым.

Вопрос об объявлении правительству вотума недоверия на голосование вынесли депутаты оппозиционной левой коалиции «Новый народный фронт» и представители крайне правой партии «Национальное объединение». Формальной причиной стало то, что Мишель Барнье одобрил бюджет на следующий год без согласования с парламентом.

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Эммануэль Макрон Мишель Барнье Обращение к нации Отставка
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Комментарии
7
Mies
3 минуты
Перестройка, демократия, гласность. Где-то это уже было.
Гость
5 минут
Можно даже замутить "Прожектор перестройки"
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