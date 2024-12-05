Воду превратили в сушу. На Васильевском острове закончили намыв

Источник: Предоставлено пресс-службой «Группы ЛСР»







Формирование Северного намыва на Васильевском острове завершили на год раньше намеченного срока. Это не означает окончания всего подготовительного проекта территории под застройку: пока что строители перестали возить песок на территорию нового полуострова в Петербурге, и груженые самосвалы больше не будут беспокоить местных жителей.

Поверхность в 163 гектара

В общей сложности для создания нового намывного участка компания «ЛСР. Базовые» («Группа ЛСР») завезла 11,5 миллиона кубометров песка. В процессе доставки грунтов и выполнения строительных работ были задействованы около 560 работников, 22 единицы флота и 70 машин строительной техники.

Видоизменилось и устье Смоленки — ее русло продлили на 1,25 км, что, как считают в компании, позволило сохранить экосистему и биологическое разнообразие.

По проекту, утвержденному Государственной экологической экспертизой, старт строительства планировался в апреле 2021 года, завершение — в ноябре 2025 года, рассказал «Фонтанке» генеральный директор «ЛСР. Базовые» Сергей Бегоулев.

— Фактически намывные работы мы начали в апреле 2022 года и закончили в ноябре 2024-го. Это стало возможным благодаря хорошо отлаженной логистике поставок песка с многочисленных собственных месторождений в Ленинградской области, — подчеркнул Сергей Бегоулев.

Затраты по проекту в компании не раскрывают. Однако там отметили, что стоимость работ увеличилась только в рамках общей инфляции.

Скандальные земли

Застройка на участке с кадастровым номером 78:043:1 была предусмотрена Генеральным планом Петербурга (в 2005 году) и Правилами землепользования и застройки (в 2016-м). Проекты планировки и межевания территории утвердило Постановление правительства Петербурга в 2007-м. Согласно проекту, были образованы два земельных участка и предусмотрена их инженерная подготовка, включая поднятие высотных отметок.

Воплощать стратегический проект «Морской фасад» подрядилось ЗАО «Терра Нова» и по договору от 2006 года взяло у города территорию в аренду.

Компания успела построить только новый Морской пассажирский порт с семью причалами, на его открытие Валентина Матвиенко в 2008 году пригласила премьер-министра Владимира Путина.

В 2009 году из-за экономического кризиса проект почти остановился: поставки песка прекратились, начала пересматриваться и концепция застройки, писала «Фонтанка». Работы возобновились, когда кризис миновал, но возникли недопонимания с городскими властями. В Смольном решили, что финансировать строительство дорог и школ, а также самостоятельно обеспечить жилые районы на новых землях инженерными сетями должны сами застройщики. Позже компанию обвинили в задержке реализации проекта и отсутствии условий для подключения строящихся домов к коммунальным сетям.

В сентябре 2020 года имущественные права на «новые земли» на основании договоров субаренды и купли-продажи перешли к ООО «Специализированный застройщик „ЛСР“» (сделка обошлась почти в 3 млрд рублей).

Против строительства намыва выступили местные жители — они хотели моратория на застройку острова из-за дисбаланса жилья и инфраструктуры. Кроме того, их удручала потеря песчаного берега Финского залива как пляжа. В марте 2021 года общественная организация «Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей» через суд потребовала оспорить заключение экологической экспертизы, выданное Росприроднадзором.

В середине мая прошлого года один и без охраны на Северный намыв наведался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Результатом прогулки стала остановка работ, уголовное дело по статье 246 УК РФ — «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Кроме того, Бастрыкин поручил провести проверки соблюдения миграционного законодательства в отношении охранников, не пускавших на стройплощадку председателя СК, и в отношении чиновников Смольного, которые согласовали работы на намыве. «Группа ЛСР» возобновила работы 22 мая.

— Суд по экологической экспертизе мы выиграли. Сейчас мы имеем на руках решение, вступившее в законную силу, а также решение апелляционной инстанции, которая оставила его в силе, — отметили в пресс-службе компании.

Что дальше

Общая площадь намывных территорий для проекта «Морской фасад» составляет 476 гектаров. К 2014 году Васильевский остров в южной части увеличился на 170 гектаров, участки распределили между несколькими застройщиками, а уже в 2017-м часть домов сдали в эксплуатацию. На северо-западной вырастет квартал «Новый Васильевский», где построят более 700 тыс. кв. метров жилья и заселят 29 тысяч человек.

— Досрочное завершение намывных работ позволит намного раньше планируемого начать строительство жилого комплекса и сопутствующей инфраструктуры, — уточнили в пресс-службе «Группы ЛСР».

Полностью завершить строительство на намыве планируется к 2034 году.

Весь высвободившийся флот (компания располагает 32 судами) «ЛСР» готовы предоставить желающим, кто хочет взяться за реализацию других гидротехнических проектов.

— Сейчас тот самый редкий момент, когда мы открыты для разных предложений, — заявляет генеральный директор «ЛСР. Базовые» Сергей Бегоулев. — Мы уже ведем по этому поводу переговоры с рядом потенциальных заказчиков. Также в период, пока нет гидротехнических задач, флот будет заниматься коммерческими перевозками грузов.

Хочется верить, что жителям северного намыва Васильевского острова повезет больше и они не будут часами простаивать в пробках, чтобы попасть домой. Конкурс на строительство улично-дорожной сети на южном намыве был объявлен лишь в сентябре 2022 года. Судя по плану, подготовка и разработка документации должны завершиться в 2024-м, основное строительство планировалось развернуть в 2025-м.