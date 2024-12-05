Баннеры с Конюшенного ведомства сняли для обмеров. Они нужны для проекта реставрации

Конюшенное ведомство в Петербурге 5 ноября впервые за долгое время показалось из-за баннеров, которым был завешан фасад памятника. Гипотеза «Фонтанки», что баннеры просто меняют на новые, не подтвердилась. Это начались работы по обмеру здания для разработки проекта реставрации, рассказали редакции в пресс-службе КГИОП.

После публикации «Фонтанки» с фотографиями того, как сейчас выглядит Конюшенное ведомство, в редакцию обратился читатель, который представился сотрудником одной из подрядных организаций. Он рассказал, что демонтаж баннеров не имеет отношение в катку, который скоро откроется на Конюшенной площади.