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Город Баннеры с Конюшенного ведомства сняли для обмеров. Они нужны для проекта реставрации

Баннеры с Конюшенного ведомства сняли для обмеров. Они нужны для проекта реставрации

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Конюшенное ведомство в Петербурге 5 ноября впервые за долгое время показалось из-за баннеров, которым был завешан фасад памятника. Гипотеза «Фонтанки», что баннеры просто меняют на новые, не подтвердилась. Это начались работы по обмеру здания для разработки проекта реставрации, рассказали редакции в пресс-службе КГИОП.

После публикации «Фонтанки» с фотографиями того, как сейчас выглядит Конюшенное ведомство, в редакцию обратился читатель, который представился сотрудником одной из подрядных организаций. Он рассказал, что демонтаж баннеров не имеет отношение в катку, который скоро откроется на Конюшенной площади.

«Начинаются работы по реставрации. Делается фотофиксация. Будет бережная реставрация. Потихоньку сдвинулось все с мертвой точки», — поделился читатель.

В комитете по охране памятников информацию подтвердили: здание обнажили для проведения обмеров в рамках разработки проекта.

Напомним, в 2022 году по итогам торгов Конюшенное ведомство по программе «Аренда за рубль» получила компания «Бахчасарай». Глава комитета по охране памятников Алексей Михайлов рассказывал, что договоры на проектные работы уже заключены, а комитет обсуждает с проектной группой направления приспособления к современному использованию и добавил, что они «нетравматичны и абсолютно понятны для памятника».

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ПО ТЕМЕ
Конюшенное ведомство Баннеры Реставрация
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