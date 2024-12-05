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Общество Маленький «ледокол» заметили в заледеневшем Адмиралтейском канале

Маленький «ледокол» заметили в заледеневшем Адмиралтейском канале

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3 комментария

Тонкий слой льда не помешал двум любителям сплава на байдарках. Их путешествие в Адмиралтейском канале попало на видео 5 декабря.

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Судя по кадрам, большую часть работы на себя взял первый гребец, которому, чтобы проплыть хоть немного, сначала приходилось расколоть лед веслом. Минувшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени, так что неудивительно, что канал затянуло льдом. Завтра минусовая температура сохранится, ночью столбики термометров опустятся до минус 6 градусов.

Напомним, что в Петербурге навигация для маломерных судов завершилась еще 15 ноября. Маломерным считается судно, длина которого не больше двадцати метров и общее количество людей на борту не больше 12.

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Леошид Турист
1 час
слабоумие и отвага
Гость
1 час
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