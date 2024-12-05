Маленький «ледокол» заметили в заледеневшем Адмиралтейском канале

Тонкий слой льда не помешал двум любителям сплава на байдарках. Их путешествие в Адмиралтейском канале попало на видео 5 декабря.

Судя по кадрам, большую часть работы на себя взял первый гребец, которому, чтобы проплыть хоть немного, сначала приходилось расколоть лед веслом. Минувшая ночь в городе стала самой холодной с начала осени, так что неудивительно, что канал затянуло льдом. Завтра минусовая температура сохранится, ночью столбики термометров опустятся до минус 6 градусов.