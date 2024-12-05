Петербургские депутаты предлагают ввести уголовное наказание за подделку протоколов собрания жильцов

В петербургском Законодательном собрании подготовили проект об уголовной ответственности за фальсификацию решений собрания собственников жилья в доме. Если Госдума одобрит, в тюрьму за такое можно будет отправиться на срок до 6 лет.

Как рассказал 5 декабря спикер ЗакСа Александр Бельский, авторами федеральной инициативы стали 11 депутатов. Если подлог совершен в одиночку, они предлагают наказывать преступление лишением свободы сроком до 2 лет или штрафом до 300 тысяч рублей (или в размере дохода осужденного за 1–2 года). Если протокол фальсифицировала группа людей либо человек с использованием служебного положения, максимальный срок вырастает до 6 лет, а штраф — до 500 тысяч (или дохода за 3 года).



Бельский отметил, что такие преступления портят жизнь «миллионам россиян», которые годами судятся с управляющими компаниями. При этом сами злоумышленники зачастую остаются безнаказанными, так как органы жилищного контроля не могут проверять достоверность сведений. Судя по всему, идея депутатов в том, чтобы ввести в УК отдельную статью о фальсификации протоколов общего собрания собственников, а не в составе нормы о подделке документов. Спикер ЗакСа уверен, что это поможет «охладить головы некоторым „бизнесменам“».