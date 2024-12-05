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ЖКХ Общество Петербургские депутаты предлагают ввести уголовное наказание за подделку протоколов собрания жильцов

Петербургские депутаты предлагают ввести уголовное наказание за подделку протоколов собрания жильцов

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11 комментариев

В петербургском Законодательном собрании подготовили проект об уголовной ответственности за фальсификацию решений собрания собственников жилья в доме. Если Госдума одобрит, в тюрьму за такое можно будет отправиться на срок до 6 лет.

Как рассказал 5 декабря спикер ЗакСа Александр Бельский, авторами федеральной инициативы стали 11 депутатов. Если подлог совершен в одиночку, они предлагают наказывать преступление лишением свободы сроком до 2 лет или штрафом до 300 тысяч рублей (или в размере дохода осужденного за 1–2 года). Если протокол фальсифицировала группа людей либо человек с использованием служебного положения, максимальный срок вырастает до 6 лет, а штраф — до 500 тысяч (или дохода за 3 года).

Бельский отметил, что такие преступления портят жизнь «миллионам россиян», которые годами судятся с управляющими компаниями. При этом сами злоумышленники зачастую остаются безнаказанными, так как органы жилищного контроля не могут проверять достоверность сведений. Судя по всему, идея депутатов в том, чтобы ввести в УК отдельную статью о фальсификации протоколов общего собрания собственников, а не в составе нормы о подделке документов. Спикер ЗакСа уверен, что это поможет «охладить головы некоторым „бизнесменам“».

«Фонтанка» неоднократно рассказывала о том, что жители многоквартирных домов регулярно сталкиваются с поддержками протоколов общего собрания собственников, а попытки оспорить их превращаются в изматывающую эпопею, в ходе которой недобросовестные жилищники представляют все новые и новые протоколы. В них находят подписи людей, которые на собрании не были или даже давно мертвы. Добиться возбуждения уголовного дела с перспективой графологической экспертизы смогли лишь те немногие, у которых хватило на это терпения и времени. Своим рецептом успеха они поделились с «Фонтанкой».

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Комментарии
11
вадики
1 час
Подделками а не поддержками
Гость
1 час
Давно пора.Что бы открыть магазин на первом этаже пятиэтажки и прорубить дверь вместо окна тоже массово подделывают решения собственников.
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