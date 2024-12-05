«Не хотим повторить судьбу дома напротив». Дом-памятник на Рыбацкой два года воюет с незаконной перепланировкой

Жильцы дома-памятника на Рыбацкой улице больше двух лет бьют тревогу из-за незаконной перепланировки на первом этаже прямо над аварийными перекрытиями. Страха добавило и произошедшее на их глазах обрушение летом дома буквально напротив — на Большой Зелениной. Собственник помещения тем временем успел сдать его в аренду, хотя получил уже четыре отказа в согласовании перепланировки.

Источник: citywalls.ru







История дома на Рыбацкой улице, 10, показывает, что борьба с незаконной перепланировкой даже совместными усилиями жильцов, чиновников и прокуратуры может затянуться на годы. Шестиэтажное здание в стиле неоклассицизма, отделанное фактурной терразитовой штукатуркой серого цвета, было построено в 1913 году для купчихи Семеновой по проекту архитектора Иосифа Долгинова — автора ряда доходных домов в центре Петербурга. Здание — выявленный объект культурного наследия.

Летом 2022 года в нежилом 136-метровом помещении на первом этаже начались работы. По словам жильцов, некие люди устанавливали и заливали бетоном арматурный каркас, сооружая плиту поверх существующего надподвального перекрытия. Испугавшись за сохранность дома, жители призвали на помощь управляющую компанию — «ЖКС № 2 Петроградского района», районное жилищное агентство, полицию и комитет по охране памятников. Быстро выяснилось, что на тот момент никаких разрешающих такие работы документов и согласований профильных инстанций на помещение не выдавалось. Тем временем внутри успели демонтировать часть перегородок и несущих стен.

Причина волноваться у обитателей дома имелась — аварийное состояние надподвального перекрытия в этом самом помещении, что зафиксировало обследование «управляшки». Кроме того, в начале 2023 года аналогичный вывод Государственной жилищной инспекции признала обоснованным и рабочая группа жилищного комитета (протокол заседания есть в распоряжении «Фонтанки»). Фонду капремонта по итогу было дано задание направить в комитет сведения о сметной стоимости разработки проектной документации, а администрации района — до проведения капремонта продолжить мониторинг состояния конструкций.

За последние два года в помещение регулярно наведывались и управляющая компания, и чиновники. «Фонтанка» проглядела стопку документов о проведенных проверках. Если судить по ним, со стенами в помещении творились какие-то чудеса.

Например, в ноябре 2023 года проверка ЖКС и администрации района зафиксировала: планировка не соответствует плану ПИБа, кирпичная кладка не восстановлена, проемы заложены гипсокартонными листами, установлены радиаторы. «Собственником <…> проведены работы по устройству бетонной стяжки поверх подвального перекрытия», — говорится в акте осмотра.

Когда в июне 2024 года заходила с проверкой межведомственная комиссия, она зафиксировала «восстановление частей несущих стен силикатным кирпичом» и констатировала, что владелец провел работы по приведению помещения 1-Н в соответствие техническому паспорту.

Однако когда в августе в адрес наведалась прокуратура в компании сотрудников МВК и управляющей компании, итог этой проверки был такой: внутри проведена незаконная перепланировка, демонтированы части несущих капитальных стен.

В том же месяце волнение жильцов раскалило обрушение здания напротив — дома 1\44 по Большой Зелениной, которое они наблюдали прямо из окон. «Фонтанка» рассказывала историю этого здания, об аварийности которого его обитатели начали трубить за долгие годы до того, как перекрытия внутри начали складываться в стопку.

Судебные баталии

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по охране памятников, еще в 2022 году ведомство сначала предостерегло правообладателя от работ в отсутствие согласования комитета, а потом направило заявление в полицию и обратилось в суд. КГИОП потребовал в течение года привести планировку в соответствие с согласованной ведомством документацией, за просрочку наказывать ответчика рублем — по 50 тысяч в месяц. В итоге стороны заключили мировое соглашение, в котором ответчик обязался все выполнить.

Однако владелец помещения срок договоренности проигнорировал, после чего КГИОП обратился к судебным приставам, чтобы возбуждали исполнительное производство.

В июне комитет выдал собственнику разрешение на ремонт и приспособление помещения для современного использования, 31 октября КГИОП получил отчетную документацию

о выполненных работах. Но приемка работ пока не проводилась.

Проектную документацию разрабатывала компания «Свод». И в сентябре прокуратура сообщила одному из жильцов, что проверяет законность согласования разработанной этой фирмой проектной документации. Кстати, в исследовании этой компании техническое состояние перекрытия оценено «как работоспособное с ограниченно-работоспособными участками» (эти данные можно найти в акте историко-культурной экспертизы). То есть их состояние в поданной в КГИОП документации оценивалось гораздо оптимистичнее, чем в других заключениях с аварийными диагнозами.

Принесенный в КГИОП проект, в частности, предусматривал раскрытие проемов в исторических габаритах. Однако охранное ведомство предупредило: оно подтверждает соблюдение законодательства в области охраны памятников, но при этом контроль за соблюдением требований жилищного законодательства к их компетенции не относится. Что, в общем-то, логично.

Кроме того, в феврале иск к собственнику — Всеволоду В. — подал Жилкомсервис. «Управляшка» потребовала привести общедомовую систему холодного водоснабжения, водоотведения и отопления в соответствие с нормативной документацией, а также восстановить целостность стен и перекрытий. В сентябре по ходатайству ответчика дело было передано в Арбитражный суд, и первое заседание там состоится только в январе.

Пока тянулись суды, жильцы успели обратиться даже к президенту России. Возможно, следовало написать заодно и борцу за петербургские дома-памятники — главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Тем более, что в сентябре прокуратура Петроградского района засекла волосяные трещины в арочном проеме на стене и потолке дома, а также со стороны двора в границах ставшего предметом спора помещения.

Всеволод В. пытался согласовать свою перепланировку в районной межведомственной комиссии (МВК) четыре раза. И столько же раз — в июле, августе, сентябре и октябре — получал от администрации Петроградского района отказ.

Позиции сторон

«Нам нужен добросовестный собственник, который не будет сносить наши капитальные стены на первом этаже старинного дома и не будет заливать аварийные перекрытия бетоном, устраивая нагрузку весом в тонны, подвергая наше здоровье, нашу жизнь и вообще существование нашей собственности и нас в том числе, и дом, возможности обрушения и утраты дома в целом», — прокомментировал «Фонтанке» ситуацию один из членов совета дома.

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По словам другого члена совета, в квартирах над нежилым помещением за последние два года появились вертикальные трещины в капитальных кирпичных стенах. «Трещины порвали обои под покраску в одном месте, в другом — растрескался кафель, у людей перекосило дверные коробки и перестали закрываться двери. Это во многих квартирах уже люди жалуются», — рассказала собеседница.

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Еще один житель резюмировал кратко: «Мы хотим просто жить. Жить, чтобы не повторить судьбу дома напротив».

Всеволод В., собственник 136-метрового помещения, на просьбу «Фонтанке» обрисовать свое видение ситуации сообщил, что делал работы на основании согласованного КГИОП проекта и им же выданного разрешения.

Отказы МВК согласовать проект собеседник считает незаконными и добавил, что пишет жалобы во все инстанции, в том числе и губернатору (текст этой жалобы собеседник прислал редакции).

«Они (отказы МВК. — Прим. ред.) абсурдные. Например, в одном отказе причина — не предоставление согласования проекта от МЧС и СЭС. Я обратился в МЧС и СЭС, мне ответили, что они не занимаются согласованием перепланировки помещений, устно сказали, что МВК прекрасно знает об этом», — написал он.

По утверждению Всеволода, жильцы якобы заявляли ему, что хотят забрать помещение в свою собственность. На вопрос, есть ли в подтверждение этих слов аудио или видеозапись, мужчина ответил отрицательно. Редакция попросила прокомментировать утверждение и жильцов, которые опровергли эту информацию.

«Данное помещение сдано в аренду под магазин детской одежды, я как собственник получаю арендную плату, что в дальнейшем и планирую делать. Это небольшой арендный бизнес частного предпринимателя, которого терроризируют жильцы дома, на поводу у которых незаконно действует администрация Петроградского района, отказывая в согласовании перепланировки», — добавил Всеволод В.

Сейчас в ближайшей перспективе у дома-памятника, кроме судебных поединков, наметился и капремонт — тех самых аварийных перекрытий. В октябре фонд капремонта попросил собственников (документ есть в распоряжении редакции) провести для этого общее собрание. Согласно данным с сайта фонда, уже найден подрядчик для разработки документации «на замену отдельных элементов несущих строительных конструкций <…> и (или) восстановление указанных элементов в связи с опасностью их обрушения», а также на капремонт фундамента дома. А первый из двух видов работ внесен в краткосрочный план на 2025 год.