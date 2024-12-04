Набиуллина: смягчение политики — это капитуляция перед инфляцией

ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это решение пока не предопределено, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовёт» 4 декабря. Ее слова передает « Коммерсантъ ».

Глава регулятора сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в России в 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год. При этом смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что подтолкнет ее еще выше — у ЦБ нет времени ждать, что инфляция «рассосется сама собой».

Набиуллина также подчеркнула, что появился новый проинфляционный фактор — валютный курс, а рост цен остается высоким. «Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — добавила она.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил , что россияне повышают ключевую ставку, потому что «думают много». «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — призвал он.

Министр подчеркнул, что высокая ставка для людей менее чувствительна, чем высокая инфляция, потому что последняя бьет по жителям с небольшими доходами и компаниям, которые платят зарплаты, закупают сырье и материалы. Поэтому первоочередно нужно «решить вопрос с инфляцией», убежден Силуанов.

Ранее Центробанк заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре — рост ставки пока не предопределен, но такая вероятность «очень высока». В ЦБ прогнозируют, что среднегодовая ключевая ставка в 2024 году составит 17,5% годовых. В 2025 году ставка ожидается на уровне 17-20% годовых, в 2026 году — 12-13% годовых, а в 2027 году — в нейтральном диапазоне 7,5-8,5% годовых.