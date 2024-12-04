Набиуллина: смягчение политики — это капитуляция перед инфляцией

ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это решение пока не предопределено, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовёт» 4 декабря. Ее слова передает «Коммерсантъ».
Глава регулятора сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в России в 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год. При этом смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что подтолкнет ее еще выше — у ЦБ нет времени ждать, что инфляция «рассосется сама собой».
Набиуллина также подчеркнула, что появился новый проинфляционный фактор — валютный курс, а рост цен остается высоким. «Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — добавила она.
Заседание совета директоров ЦБ запланировано на 20 декабря.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне повышают ключевую ставку, потому что «думают много». «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — призвал он.
Министр подчеркнул, что высокая ставка для людей менее чувствительна, чем высокая инфляция, потому что последняя бьет по жителям с небольшими доходами и компаниям, которые платят зарплаты, закупают сырье и материалы. Поэтому первоочередно нужно «решить вопрос с инфляцией», убежден Силуанов.
Ранее Центробанк заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре — рост ставки пока не предопределен, но такая вероятность «очень высока». В ЦБ прогнозируют, что среднегодовая ключевая ставка в 2024 году составит 17,5% годовых. В 2025 году ставка ожидается на уровне 17-20% годовых, в 2026 году — 12-13% годовых, а в 2027 году — в нейтральном диапазоне 7,5-8,5% годовых.
25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.
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