Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

с-з.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Финансы Набиуллина: смягчение политики — это капитуляция перед инфляцией

Набиуллина: смягчение политики — это капитуляция перед инфляцией

2 768
35 комментариев

ЦБ допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров, но это решение пока не предопределено, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме «Россия зовёт» 4 декабря. Ее слова передает «Коммерсантъ».

Глава регулятора сообщила, что тормозной путь до цели по инфляции в России в 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год. При этом смягчение денежно-кредитной политики будет воспринято как капитуляция перед инфляцией, что подтолкнет ее еще выше — у ЦБ нет времени ждать, что инфляция «рассосется сама собой».

Набиуллина также подчеркнула, что появился новый проинфляционный фактор — валютный курс, а рост цен остается высоким. «Но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов», — добавила она.

Заседание совета директоров ЦБ запланировано на 20 декабря.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что россияне повышают ключевую ставку, потому что «думают много». «Почему все ждут повышения ставки? Не надо создавать каких-то дополнительных ожиданий таких. Знаете, когда думаешь много об этом, это сбывается. Поэтому надо думать об обратном», — призвал он.

Министр подчеркнул, что высокая ставка для людей менее чувствительна, чем высокая инфляция, потому что последняя бьет по жителям с небольшими доходами и компаниям, которые платят зарплаты, закупают сырье и материалы. Поэтому первоочередно нужно «решить вопрос с инфляцией», убежден Силуанов.

Ранее Центробанк заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки в декабре — рост ставки пока не предопределен, но такая вероятность «очень высока». В ЦБ прогнозируют, что среднегодовая ключевая ставка в 2024 году составит 17,5% годовых. В 2025 году ставка ожидается на уровне 17-20% годовых, в 2026 году — 12-13% годовых, а в 2027 году — в нейтральном диапазоне 7,5-8,5% годовых.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу с 19% до 21% годовых. Решение регулятор объяснил тем, что инфляционные ожидания продолжают увеличиваться, а внутренний спрос растет значительно быстрее расширения предложения товаров и услуг.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
tigr
1 час
причина всем ясна но никто не осмелится сказать это вслух .
Znatok78
2 часа
Главная цель центробанковского СВО - деинфляция экономики и демонетизация населения. Так и запишем, чётко и твёрдо.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
Новости компаний
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05