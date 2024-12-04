Певица Азиза пришла на допрос в Петроградский райсуд по делу об убийстве Игоря Талькова

В Петроградском районном суде Петербурга 4 декабря начался допрос свидетелей по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», свои показания пришла дать певица Азиза Мухамедова.

Пока Азиза ждет в коридоре приглашение в зал заседаний, она активно общается с журналистами. Сейчас перед ней допрашивают другого свидетеля.

Напомним, что в прошлом месяце певица не стала дожидаться повестки в суд, а сама вышла на главу объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву, выразив готовность прийти в суд и дать показания .

Ранее свои показания по делу об убийстве Талькова дала Наталия Порывай, больше известная как певица Наташа Королёва . На допрос также должны прийти Олег Газманов, Богдан Титомир и Лолита.

Дело Талькова начали слушать в суде спустя почти 33 года с момента убийства . Он погиб 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» от огнестрельных ранений. Подсудимым по делу проходит Валерий Шляфман — концертный директор музыканта.

По версии следствия, драка, в которой погиб Тальков, началась из-за ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым — спорили, кто выйдет на сцену перед Газмановым, выступать ближе к концу считалось престижней. Шляфман предположительно воспользовался тем, что охранники Талькова держали вооруженного Малахова, и выхватил оружие. Он целился в охранника Азизы, но попал в Талькова.