Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

2 м/c,

с-з.

 772мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 106,19
EUR 112,02
Кого предлагают на корпоратив
Копим на будущее
Война «Геоизола»
Новый владелец Four Seasons
Данные Росстата и реальность
Дворники без денег
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Общество Певица Азиза пришла на допрос в Петроградский райсуд по делу об убийстве Игоря Талькова

Певица Азиза пришла на допрос в Петроградский райсуд по делу об убийстве Игоря Талькова

3 844
22 комментария

В Петроградском районном суде Петербурга 4 декабря начался допрос свидетелей по делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», свои показания пришла дать певица Азиза Мухамедова. 

Пока Азиза ждет в коридоре приглашение в зал заседаний, она активно общается с журналистами. Сейчас перед ней допрашивают другого свидетеля. 

Напомним, что в прошлом месяце певица не стала дожидаться повестки в суд, а сама вышла на главу объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву, выразив готовность прийти в суд и дать показания.

Ранее свои показания по делу об убийстве Талькова дала Наталия Порывай, больше известная как певица Наташа Королёва. На допрос также должны прийти Олег Газманов, Богдан Титомир и Лолита. 

Дело Талькова начали слушать в суде спустя почти 33 года с момента убийства. Он погиб 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» от огнестрельных ранений. Подсудимым по делу проходит Валерий Шляфман — концертный директор музыканта. 

По версии следствия, драка, в которой погиб Тальков, началась из-за ссоры с охранником Азизы Игорем Малаховым — спорили, кто выйдет на сцену перед Газмановым, выступать ближе к концу считалось престижней. Шляфман предположительно воспользовался тем, что охранники Талькова держали вооруженного Малахова, и выхватил оружие. Он целился в охранника Азизы, но попал в Талькова.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED5
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Исаак Егорович
2 часа
Что они все хотят от этого всего? Воскресить Талькова что ли? Цирк какой то
Митя Антонов
1 час
Ветераны поп-эстрады замутили новое шоу для своей рекламы. Полностью безопасное, в отличие от всяких там голых вечеринок.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Новости компаний
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Новости компаний
Красный крест провел тренинг для сотрудников «Ленстройтреста»
28 ноября, 18:16
ТОП 5
Новости компаний
Застройщик «Терминал-Ресурс» разрабатывает индивидуальную систему оплаты
3 декабря, 18:00
В Санкт-Петербурге самым активным днём «Чёрной пятницы» стала суббота
3 декабря, 17:18
Старт продаж 5 очереди интеллектуального квартала «ЛесART»
3 декабря, 16:12
БСПБ открыл в Москве «ВЭД 360» — международный центр поддержки импортеров и экспортеров
3 декабря, 15:30
«Ленстройтрест» вошел в Красную книгу предпринимателей Петербурга
3 декабря, 15:25
RBI вывела на рынок жилой квартал в Приморском районе
2 декабря, 17:52
В Новый 2025 год с подарками от Банка «Санкт-Петербург»
2 декабря, 17:40
Конкурс «Эталонный город» вошел в число победителей конкурса корпоративных социальных программ
2 декабря, 17:20
Кредитный рейтинг ГК «А101» подтвержден на уровне ruA
2 декабря, 16:50
Курорт «Охта Парк» первым в регионе открыл горнолыжную трассу
2 декабря, 16:42
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05