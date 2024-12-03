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Общество Генпрокуратура рассказала о нарушениях прав участников спецоперации

Генпрокуратура рассказала о нарушениях прав участников спецоперации

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3 комментария

В 2024 году прокуроры зафиксировало более 65 тысяч нарушений закона в сфере защиты прав участников СВО. В связи с этим было принято более 13 тысяч актов реагирования. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает Генпрокуратура России

В Генпрокуратуре рассказали о случаях нарушения прав участников СВО, в том числе связанных с отсутствием выплат. Так, в Якутии только после вмешательства прокуратуры пять семей участников спецоперации получили по 1,2 млн рублей, в выплате которых ранее отказывали. В Ульяновской области прокуратура помогла семьям военнослужащих получить компенсацию за расходы на твердое топливо. Отмечается, что более 220 семей уже воспользовались этой услугой.

По инициативе прокуроров в Чеченской Республике и Саратовской области были приняты законы, направленные на поддержку родственников военнослужащих Росгвардии. Кроме того, после вмешательства прокуратуры в Краснодарском крае и Костромской области местные власти улучшили работу по социальной поддержке семей военнослужащих, предоставив им специальную помощь. При этом в Калужской области пересмотрели решения военного комиссариата об отказе присвоить статус участникам спецоперации.

Напомним, 23 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании просроченных задолженностей по кредитам на общую сумму до 10 млн рублей участникам боевых действий на Украине, которые заключат контракт с 1 декабря 2024 года. Ранее «Фонтанка» разбирала инициативу и писала, что с сентября 2022 года банки реструктуризировали военнослужащим 411,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 160,6 млрд рублей. При этом совокупный объем задолженности россиян перед банками в сентябре 2024 года составил 36,5 трлн рублей.

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Генпрокуратура СВО Участники спецоперации Нарушения прав
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Комментарии
3
Гость
13 минут
тыловые крысы всё тащат по норам..а главный кот давно мышей не ловит.
Гость
9 минут
про право на жизнь ничего не было?
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