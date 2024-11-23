Путин подписал закон о списании участникам СВО просрочек по кредитам до 10 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании просроченных задолженностей по кредитам на общую сумму до 10 млн рублей участникам боевых действий на Украине, которые заключат контракт с 1 декабря 2024 года. Информация об этом 23 ноября появилась на сайте официального опубликования правовых актов.
Госдума одобрила законопроект 19 ноября, Совет Федерации — 20 ноября. Документ предусматривает списание долгов при следующих условиях: контракт должен быть заключен не ранее 1 декабря, а исполнительное производство должно быть возбуждено до 1 декабря. В других случаях до этого числа должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности или банк должен получить соответствующий исполнительный документ.
Со дня заключения контракта обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 млн рублей. Мера распространяется также на супругов военнослужащих.
Ранее «Фонтанка» разбирала инициативу и писала, что с сентября 2022 года банки реструктуризировали военнослужащим 411,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 160,6 млрд рублей. При этом совокупный объем задолженности россиян перед банками в сентябре 2024 года составил 36,5 трлн рублей.
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