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Политика Путин подписал закон о списании участникам СВО просрочек по кредитам до 10 млн рублей

Путин подписал закон о списании участникам СВО просрочек по кредитам до 10 млн рублей

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26 комментариев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о списании просроченных задолженностей по кредитам на общую сумму до 10 млн рублей участникам боевых действий на Украине, которые заключат контракт с 1 декабря 2024 года. Информация об этом 23 ноября появилась на сайте официального опубликования правовых актов.

Госдума одобрила законопроект 19 ноября, Совет Федерации — 20 ноября. Документ предусматривает списание долгов при следующих условиях: контракт должен быть заключен не ранее 1 декабря, а исполнительное производство должно быть возбуждено до 1 декабря. В других случаях до этого числа должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности или банк должен получить соответствующий исполнительный документ.

Со дня заключения контракта обязательства прекращаются в части, не превышающей в совокупности 10 млн рублей. Мера распространяется также на супругов военнослужащих.

Ранее «Фонтанка» разбирала инициативу и писала, что с сентября 2022 года банки реструктуризировали военнослужащим 411,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 160,6 млрд рублей. При этом совокупный объем задолженности россиян перед банками в сентябре 2024 года составил 36,5 трлн рублей.

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Комментарии
26
Gurza
49 минут
От уголовной ответственности... От задолженностей по кредитам... "Прекрасная" страна, где (ну естественно!) все равны. Непонятно только,зачем все эти "плюшки", когда по словам Пескова от добровольцев отбою нет?
Дядя Бо
49 минут
Да, он главный и по просрочкам.
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