Официально: финский кабель порвал неуклюжий экскаваторщик

Финская полиция официально заявила, что в повреждениях подземного интернет-кабеля в Эспоо и Вихти нет оснований подозревать преступление. Это всё — результат неаккуратных земляных работ, говорится в заявлении правоохранителей.

Как сообщила полиция Суоми 3 декабря, они провели предварительное расследование повреждений в Южной Финляндии. И в обоих случаях «нет оснований подозревать преступление — повреждения были вызваны земляными работами. Полиция не будет начинать предварительное расследование по этим делам».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что причиной обоих повреждений стала ошибка, допущенная при работе экскаватора. Повреждения уже устранены, и соединение восстановлено.

Разрыв интернет-кабеля, соединяющего Финляндию со Швецией, был обнаружен в понедельник. Пострадали около 6000 частных клиентов и 100 компаний. Однако случай вызвал широкий резонанс и подозрения в диверсии из-за недавних событий в Балтийском море, где были оборваны два кабеля связи между странами НАТО. Подозрения падают на китайское судно.