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Город Яркое замыкание, из-за которого встали троллейбусы на Невском, попало на видео

Яркое замыкание, из-за которого встали троллейбусы на Невском, попало на видео

2 177
5 комментариев

Момент повреждения контактной сети у Гостиного Двора запечатлели супервидовые камеры, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

Источник:

Яркий свет электричества озарил Невский проспект в 18:08, после чего остановились троллейбусы и трамваи, пересекающие Невский по Садовой улице. На починку ушло чуть больше трех часов. В «Горэлектротрансе» назвали случай сложным.

При этом новые троллейбусы, у которых предусмотрена возможность отрезок маршрута двигаться на автономном ходу, не делают этого на Невском проспекте. Как писала «Фонтанка», автономный ход рассчитан метров на 200 максимум, и есть риск не доехать до следующей точки подключения или не поехать, уже встав под нее. Обычный троллейбус, которому еще необходимо перестраиваться и собирать пассажиров на остановках, с большими расстояниями просто не справился бы.

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Троллейбус Замыкание
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Комментарии
6
Гость
36 минут
Салют в честь беглова!
Гость
17 минут
Автономный ход 200 метров - гениально!!! Зачем вообще такое?! Только в парке парковаться?
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