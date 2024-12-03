Яркое замыкание, из-за которого встали троллейбусы на Невском, попало на видео

Яркий свет электричества озарил Невский проспект в 18:08, после чего остановились троллейбусы и трамваи, пересекающие Невский по Садовой улице. На починку ушло чуть больше трех часов . В «Горэлектротрансе» назвали случай сложным .

При этом новые троллейбусы, у которых предусмотрена возможность отрезок маршрута двигаться на автономном ходу, не делают этого на Невском проспекте. Как писала «Фонтанка», автономный ход рассчитан метров на 200 максимум, и есть риск не доехать до следующей точки подключения или не поехать, уже встав под нее. Обычный троллейбус, которому еще необходимо перестраиваться и собирать пассажиров на остановках, с большими расстояниями просто не справился бы.