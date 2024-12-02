«Сложный случай». На Невском троллейбусы встали из-за повреждения сети

Восстановительные работы на Невском проспекте продолжаются почти два часа с того момента, как на углу с Садовой в шесть часов вечера 2 декабря встал первый троллейбус. Движения нет в обе стороны.

Еще одной порцией фотографий с Невского проспекта делятся с «Фонтанкой» читатели. Судя по кадрам, на месте аварии трудятся минимум две аварийные бригады.

В «Горэлектротрансе», который отвечает за движение в городе трамваев и троллейбусов, «Фонтанке» сообщили, что случай, к сожалению, сложный и работы займут некоторое время.

Это второй раз за последние несколько дней, когда над Невским рвутся троллейбусные провода.

Как писала «Фонтанка», на Невском проспекте некогда пытались организовать движение троллейбусов с увеличенным автономным ходом. По задумке, они могли бы не стоять во время обрыва контактной сети или отключения электричества, а проезжать аварийный участок. О том, почему «рогатые» продолжают томиться в таких пробках, читайте в материале «Фонтанки».

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