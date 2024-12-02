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Город На Невском снова встали троллейбусы

На Невском снова встали троллейбусы

1 371
3 комментария

Троллейбус сломался на углу Невского проспекта и Садовой улицы в центре Петербурга. Пробка пока небольшая.

Источник:

Как сообщают читатели «Фонтанки», троллейбусы встали после половины седьмого вечера 2 декабря. По словам одного из очевидцев, первый в очереди троллейбус сломался, с ним рядом стоит машина аварийной службы. Другие свидетели пишут, что линия на Невском снова обесточена.

По данным «Яндекс.Карт», пробка на перекрестке небольшая, остальной транспорт продолжает двигаться.

Последний раз похожая проблема наблюдалась 28 ноября, тогда был обрыв на линии.

Как писала «Фонтанка», на Невском проспекте некогда пытались организовать движение троллейбусов с увеличенным автономным ходом. По задумке, они могли бы не стоять во время обрыва контактной сети или отключения электричества, а проезжать аварийный участок. О том, почему «рогатые» продолжают томиться в таких пробках, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
3
Maik5
33 минуты
Эти троллейбусы без проводов могут ехать.
Гость
1 час
Пора отвы кать от электро и привыкать к чемуто попроще, более соответствующему теперешней цЫвЫлЫз@цей.
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