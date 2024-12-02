На Невском снова встали троллейбусы

Троллейбус сломался на углу Невского проспекта и Садовой улицы в центре Петербурга. Пробка пока небольшая.

Источник: читатель «Фонтанки»

Как сообщают читатели «Фонтанки», троллейбусы встали после половины седьмого вечера 2 декабря. По словам одного из очевидцев, первый в очереди троллейбус сломался, с ним рядом стоит машина аварийной службы. Другие свидетели пишут, что линия на Невском снова обесточена.

По данным «Яндекс.Карт», пробка на перекрестке небольшая, остальной транспорт продолжает двигаться.

Последний раз похожая проблема наблюдалась 28 ноября, тогда был обрыв на линии.