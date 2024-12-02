Троллейбусное движение в центре Петербурга восстановили

Ремонтные бригады справились с починкой контактной сети над Невским проспектом. Троллейбусы и трамваи отправились в путь.

Как сообщили «Фонтанке» в Горэлектротрансе, в 21:19 удалось запустить троллейбусное движение, а еще через несколько минут и трамвайное по Садовой улице.

Контактная сеть была повреждена вскоре после шести часов вечера. В ГЭТ сообщали, что случай сложный , поэтому на ремонт ушло чуть больше трех часов.

Сеть на Невском оказывается повреждена второй раз за несколько дней. Ранее «Фонтанка» писала, почему новые троллейбусы, для которых предусмотрена возможность отрезок маршрута двигаться на автономном ходу, не делают этого на Невском проспекте.