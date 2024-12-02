В Петербурге задержан водитель самосвала, который отдавил ноги пенсионерке

Водитель самосвала, который не заметил, как наехал на 60-летнюю петербурженку, задержан в качестве подозреваемого. После аварии она осталась без обеих ног.

О возбуждении дела по статье о нарушении ПДД, которое повлекло тяжкий вред здоровью пешехода, «Фонтанке» 2 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД. Дело было возбуждено на основании заключения медиков.

Как ранее писала «Фонтанка», самосвал сбил женщину 13 ноября на перекрестке Новоселов и Дальневосточного проспекта. Грузовик проехался по ногам пенсионерки. Ее госпитализировали, и вскоре стало ясно, что ноги спасти не удастся, обе конечности ампутировали на уровне бедра.

Водитель скрылся с места ДТП, а когда его нашли, он объяснил, что никого не видел и ДТП даже не заметил. Иностранца отпустили с протоколами об административном правонарушении.