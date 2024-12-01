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Происшествия Петербурженка лишилась ног после ДТП с самосвалом, а водитель остался безнаказанным

Петербурженка лишилась ног после ДТП с самосвалом, а водитель остался безнаказанным

5 423
30 комментариев

Жительнице Петербурга пришлось ампутировать обе ноги после того, как их переехали колеса самосвала. Водитель скрылся с места ДТП, но пока не привлечен даже к административной ответственности.

Ранним утром 13 ноября 60-летняя петербурженка шла домой после прогулки с собакой, чтобы собраться и поехать на работу. Одновременно с ней на перекрестке улицы Новоселов и Дальневосточного проспекта оказался 37-летний гражданин Узбекистана, он сидел за рулем самосвала Howo. Им обоим загорелся зеленый сигнал светофора, водителю надо было с Новоселов повернуть направо, женщине перейти Дальневосточный.

Пешеход, пересказала «Фонтанке» ее воспоминания дочь, уже почти прошла первую половину перекрестка, как вдруг ее что-то ударило. Она упала и увидела над собой колеса, которые, как ей показалось, не двигались. Сперва она почувствовала острую боль, а затем поняла, что вообще не ощущает нижнюю часть тела. Всё время, пока ехала скорая, она была в сознании и пыталась ответить на вопросы других водителей о том, кто ее сбил: самосвал, согласно возбужденному делу об административном правонарушении, скрылся с места ДТП.

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Как позже рассказал работодатель водителя (а иностранец находится в Петербурге легально и трудоустроен тоже легально), Howo, по данным ГЛОНАСС, двигался со скоростью не больше 13 километров в час. По словам водителя, он смотрел по сторонам и в зеркала, но никого не видел. С места ДТП, объяснял он в ГАИ, не скрывался, так как даже не понял, что было ДТП.

Пострадавшую доставили в НИИ Джанелидзе, где первично диагностировали переломы бедер, размозжение голеней и коленей, перелом костей таза. Полиция возбудила два дела по статьям КоАП: об оставлении места ДТП и нарушении ПДД с вредом здоровью средней тяжести.

Но на деле всё оказалось гораздо хуже. Собрать осколки костей было невозможно, и женщине ампутировали обе ноги в районе бедер. Как рассказала «Фонтанке» ее дочь Александра, возможно, придется резать еще выше. Кроме того, понадобится пересадка кожи. Врачи пока никаких прогнозов не дают и говорят, что, хотя женщину спустя две недели и перевели из реанимации в палату, выдыхать еще рано: дополнительно у пострадавшей развилась эмболия.

По словам адвоката семьи Михаила Кузина, дорожная полиция не торопится передавать материалы следствию и возбуждать уголовное дело: мол, пусть сперва долечится, будет проведена экспертиза и установлена степень вреда здоровью, уголовное дело можно возбудить, только если он будет тяжким. Однако очевидно, что ноги женщине никто не вернет и она стала инвалидом. Кузин высказывает опасение, что человек с паспортом другого государства в любой момент может в это государство уехать, и тогда расследование дела, когда оно наконец будет возбуждено, придется приостанавливать. Для потерпевшей это значит, что, кроме того, что виновник не понесет наказание, она может не получить компенсацию от страховой компании.

Александра рассказывает, что ее мама вела активный образ жизни, не так давно ездила в отпуск в Абхазию, часто встречается и гуляет с подругами, дома не сидит и, хотя уже на пенсии, всё равно подрабатывает швеей. Еще она обожает собаку Александры и часто с ней гуляет. Накануне во время визита в больницу девушка пыталась поднять маме настроение и показывала фото питомца. «Она даже не улыбнулась», — переживает не только за физическое, но и за моральное состояние мамы Александра.

Девушка также отметила, что с ней не связывался ни водитель, ни его работодатели, ни кто-либо из правоохранительных органов. Исходя из документов, которые есть у адвоката, на 17 декабря назначено рассмотрение правонарушения. Если водитель не явится, ему грозит еще одна административка.

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Комментарии
30
280989425
55 минут
Вот она шерсть очередная, дома семья аулгромная… дом надо строить деньги высылать, извиняться некогда отвечать тоже, как это надоело, бедная семья пострадавшей это ужас…. Права вообще есть у нас, почему это все с рук проходит ?
Klaustrofobik
2 часа
Правоохранителям некогда, надо и ВК лайки пересчитать и с лгбт бороться и вообще....
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