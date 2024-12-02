День пятый: акции протеста в Грузии возобновились со стычек полиции и демонстрантов

В Тбилиси в понедельник, 2 декабря, возобновились протестные акции, начавшиеся с 28 ноября после временного отказа властей от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Постепенно набиравшие обороты и становившиеся ожесточеннее, сегодня протестные акции сразу начались с противостояния митингующих и силовиков. Демонстранты у парламента в Тбилиси кидают в бойцов спецназа петарды, а те, в свою очередь, водой из брандспойтов отгоняют митингующих от здания, сообщает РИА Новости.

О стычках полиции и демонстрантов сообщают и местные телеграм-каналы, которые пишут, что к протестам присоединяются студенты, педагоги и даже психологи.

К настоящему моменту на площади и проспекте Руставели собрались около двух тысяч человек. На акции вместе со своими учителями присутствует и группа старшеклассников, откликнувшихся на призыв президента Саломе Зурабишвили.