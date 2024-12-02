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Общество День пятый: акции протеста в Грузии возобновились со стычек полиции и демонстрантов

День пятый: акции протеста в Грузии возобновились со стычек полиции и демонстрантов

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8 комментариев

В Тбилиси в понедельник, 2 декабря, возобновились протестные акции, начавшиеся с 28 ноября после временного отказа властей от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Постепенно набиравшие обороты и становившиеся ожесточеннее, сегодня протестные акции сразу начались с противостояния митингующих и силовиков. Демонстранты у парламента в Тбилиси кидают в бойцов спецназа петарды, а те, в свою очередь, водой из брандспойтов отгоняют митингующих от здания, сообщает РИА Новости.

О стычках полиции и демонстрантов сообщают и местные телеграм-каналы, которые пишут, что к протестам присоединяются студенты, педагоги и даже психологи.

К настоящему моменту на площади и проспекте Руставели собрались около двух тысяч человек. На акции вместе со своими учителями присутствует и группа старшеклассников, откликнувшихся на призыв президента Саломе Зурабишвили.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил проведение переговоров с оппозицией на фоне проходящих в стране масштабных протестных акций.

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Грузия Протесты Беспорядки в Тбилиси Саломе Зурабишвили Ираклий Кобахидзе
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Комментарии
8
Slava_Rossii2
50 минут
Надеюсь, народ сможет защитить свои права.
Гость
53 минуты
Учитесь, холопы.
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