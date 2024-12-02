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Общество В Москве беременным женщинам раздают письма поддержки от патриарха Кирилла

В Москве беременным женщинам раздают письма поддержки от патриарха Кирилла

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28 комментариев

В Москве беременные женщины получают от патриарха Московского и всея Руси Кирилла письма в поддержку рождения ребенка. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора акции и руководителя проекта «Здравствуй, мама!» Наталью Москвитину.

Как отмечает Москвитина, беременным женщинам начали выдавать послания от патриарха Кирилла. Первыми их получили пациентки на приёме у врача-гинеколога в московской церковной больнице Святителя Алексия. Эти письма призваны оказывать поддержку женщинам в начале беременности, их будут раздавать в женских консультациях 16 регионов России.

В своем послании патриарх Кирилл благословляет женщину и её будущего ребенка, желая им «доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни». Он также поддерживает матерей словами наставления Господа: «Да не смущается сердце ваше и да не устрашается».

В больницу Святителя Алексия часто обращаются женщины, которым раньше в других клиниках рекомендовали или даже уговаривали сделать аборт. По словам организатора акции, в этой больнице не советуют делать аборт — вместо этого оказывают поддержку и помогают женщине «объективно посмотреть на беременность».

Ранее сообщалось, что беременным женщинам в женских консультациях 16 регионов (среди которых Карелия, Мордовия, Камчатский край, Архангельская, Кемеровская, Тамбовская области и другие) начнут выдавать именное письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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Беременные женщины Письмо поддержки Патриарх Кирилл
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Комментарии
29
alexpv
1 час
А в чьи обязанности входит выяснение религиозной принадлежности беременной? Врача-генеколога? Приятно ли атеистке будет получать подобное послание, не говоря уже о мусульманке и тд. Странная затея.
alexadmin
1 час
Кирилл хоть по тысяче догадался вложить в конверт, чтоб выглядеть более убедительным?
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