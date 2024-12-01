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Город На Невском зажгли новогоднюю иллюминацию. Посмотрите, как праздник вновь пришел в город

На Невском зажгли новогоднюю иллюминацию. Посмотрите, как праздник вновь пришел в город

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14 комментариев

С приходом зимы Невский проспект вновь стал похож на новогоднюю сказку. На главной улице Петербурга зажгли иллюминацию, обратил внимание фотокорреспондент «Фонтанки» в воскресенье, 1 декабря. 

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Теперь центр города засверкал разноцветными огоньками и стал по-настоящему праздничным, несмотря на отсутствие снега. Возможно, эта яркая инсталляция создаст для петербуржцев новогоднюю атмосферу, которую с нетерпением ждут многие горожане и гости города. 

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В прошлом году в центре Петербурга начали тестировать новогоднюю иллюминацию также 1 декабря. А уже через неделю ее включили на постоянной основе.

На гулянья, культурную программу и украшение улиц к Новому году и Рождеству в Северной столице на рубеже 2024–2025 годов потратят около 1,5 миллиарда рублей. Подробности читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
14
Sobaka
54 минуты
Ёлочка мне.... нравится?
Danik
30 минут
Еще месяц до НГ! Не переторопились ли?
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