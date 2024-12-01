На Невском зажгли новогоднюю иллюминацию. Посмотрите, как праздник вновь пришел в город

С приходом зимы Невский проспект вновь стал похож на новогоднюю сказку. На главной улице Петербурга зажгли иллюминацию, обратил внимание фотокорреспондент «Фонтанки» в воскресенье, 1 декабря.
Теперь центр города засверкал разноцветными огоньками и стал по-настоящему праздничным, несмотря на отсутствие снега. Возможно, эта яркая инсталляция создаст для петербуржцев новогоднюю атмосферу, которую с нетерпением ждут многие горожане и гости города.
В прошлом году в центре Петербурга начали тестировать новогоднюю иллюминацию также 1 декабря. А уже через неделю ее включили на постоянной основе.
На гулянья, культурную программу и украшение улиц к Новому году и Рождеству в Северной столице на рубеже 2024–2025 годов потратят около 1,5 миллиарда рублей. Подробности читайте в материале «Фонтанки».
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