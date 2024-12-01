На Невском зажгли новогоднюю иллюминацию. Посмотрите, как праздник вновь пришел в город

С приходом зимы Невский проспект вновь стал похож на новогоднюю сказку. На главной улице Петербурга зажгли иллюминацию, обратил внимание фотокорреспондент «Фонтанки» в воскресенье, 1 декабря.

Теперь центр города засверкал разноцветными огоньками и стал по-настоящему праздничным, несмотря на отсутствие снега. Возможно, эта яркая инсталляция создаст для петербуржцев новогоднюю атмосферу, которую с нетерпением ждут многие горожане и гости города.