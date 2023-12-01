На Невском проспекте начали тестировать новогоднюю иллюминацию. Посмотрите, как он преобразился

В первый день зимы Петербург примерил новогоднее убранство — в центре города начали тестировать новогоднюю иллюминацию. Световые украшения зажглись на Невском проспекте и Малой Садовой улице, где расположится Рождественская ярмарка.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по печати, на постоянной основе подсветку Невского проспекта включат на следующей неделе после проведения всех этапов тестирования.



Ранее в ведомстве сообщили, что главную новогоднюю ель на Дворцовой площади зажгут 20 декабря.

