На Невском проспекте начали тестировать новогоднюю иллюминацию. Посмотрите, как он преобразился

В первый день зимы Петербург примерил новогоднее убранство — в центре города начали тестировать новогоднюю иллюминацию. Световые украшения зажглись на Невском проспекте и Малой Садовой улице, где расположится Рождественская ярмарка.
Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Как рассказали «Фонтанке» в комитете по печати, на постоянной основе подсветку Невского проспекта включат на следующей неделе после проведения всех этапов тестирования.
Ранее в ведомстве сообщили, что главную новогоднюю ель на Дворцовой площади зажгут 20 декабря.
Подробнее о том, как Петербург украсят к Новому году и сколько на это потратят, читайте в материале «Фонтанки».