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    На Невском проспекте начали тестировать новогоднюю иллюминацию. Посмотрите, как он преобразился

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    В первый день зимы Петербург примерил новогоднее убранство — в центре города начали тестировать новогоднюю иллюминацию. Световые украшения зажглись на Невском проспекте и Малой Садовой улице, где расположится Рождественская ярмарка.

    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Как рассказали «Фонтанке» в комитете по печати, на постоянной основе подсветку Невского проспекта включат на следующей неделе после проведения всех этапов тестирования.

    Ранее в ведомстве сообщили, что главную новогоднюю ель на Дворцовой площади зажгут 20 декабря.

    Подробнее о том, как Петербург украсят к Новому году и сколько на это потратят, читайте в материале «Фонтанки».

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