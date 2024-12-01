Месть бывшего. Как «Зенит» отлетел от «Крыльев Советов»

Сенсационным поражением для «Зенита» завершился матч против проблемных «Крыльев Советов». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как провалилась защита сине-бело-голубых и как блистал бывший футболист петербургской команды.

«Зенит» завершил 16-й тур в качестве лидера турнирной таблицы Российской премьер-лиги с 39 очками. Помогла осечка «Краснодара» в матче с «Химками». И казалось, что матч против проблемных «Крыльев Советов», которых сейчас не по-детски штормит на всех уровнях и которые шли на 12-м месте с 15 очками, не станет сложным испытанием для команды Сергея Семака.

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«Зенит» появился на поле в следующем составе: Денис Адамов, Дуглас Сантос (капитан команды), Нуралы Алип, Нино, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра.

Петербуржцы на домашней «Газпром Арене» вышли вперед уже на четвертой минуте. Максим Глушенков откликнулся на передачу Мостового и пробил в дальний нижний угол.

Это был первый гол Глушенкова с 11 августа.

Впрочем, гости не то чтобы совсем не расстроились, а даже как-то слишком быстро вернулись в игру, а потом и вовсе начали методично унижать действующих чемпионов. Конечно, не без помощи самих хозяев поля.

Сначала бывший форвард «Зенита» Иван Сергеев сравнял после прострела Ивана Олейникова.

Спустя минуту Олейников отличился уже сам, пробив из центра штрафной в нижний угол ворот.

А еще через десять минут Иван Сергеев головой оформил дубль и напомнил о себе руководству «Зенита».

В сентябре «Зенит» сам вернул в самарский клуб Сергеева. За 93 матча во всех турнирах за сине-бело-голубых он забил 30 мячей и отдал 15 голевых передач. Кроме того, на его счету золотой гол в ворота «Спартака» в 26-м туре сезона-2022/2023. Но боссы «Зенита» посчитали, что Александр Соболев из «Спартака» им нужен больше. Пока это всё не выглядит удачным решением. К слову, оба гола в ворота сине-бело-голубых Сергеев не отмечал.

Конечно, без помощи защитников «Зенита» футболисты «Крыльев» вряд ли бы устроили подобный перформанс. Здесь красиво выступила вся оборонительная линия, особенно Алип и Нино. Да и Адамов не выручил, когда это было надо.

В перерыве Лусиано Гонду вышел вместо Мостового. «Зенит» ожидаемо пошел вперед. Неплохие моменты были у Глушенкова, но спас вратарь «Крыльев» Сергей Песьяков. Потом неожиданно пытался решить Алип, выдвинувшись на двоих защитников самарцев: сам обыграл, сам пробил и заработал угловой. Правда, воспользоваться стандартом не удалось. Свое слово казахстанский футболист, которого было за что критиковать в первом тайме, все-таки сказал.

На 64-й минуте Педро и Соболев вышли на поле вместо Вендела и Мантуана. Но забили не они, а всё тот же Алип.

Впрочем, «Крылья» не ушли в глухую оборону, а по возможности огрызались. Сергеев мог и третий гол забить.

На 82-й минуте вышли спасать ситуацию Александр Ерохин и Артур, заменившие Глушенкова и Алипа. Таким образом, впереди у «Зенита» оказались сразу четыре «столба» — Ерохин, Соболев, Кассьерра и Гонду. Семак пошел ва-банк. Что-то подобное мы уже видели, и тогда тоже получилось не очень хорошо.

Судья добавил семь минут, но «Зенит» так и не смог спасти игру. Итог — поражение со счетом 2:3 и риск вновь вернуться на второе место, если «Краснодар» сегодня обыграет «Спартак».