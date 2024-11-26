«Соболев — не уровень „Зенита“». За что бывшие футболисты устроили буллинг форварду петербургской команды

Источник: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС







«Зенит» заплатил «Спартаку» за нападающего Александра Соболева 9 млн евро, а тот за девять матчей в РПЛ не забил ни одного мяча, правда отличился в Кубке России. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что не так с самым громким приобретением сине-бело-голубых этого лета.

В минувшую субботу «Зенит» играл на выезде против «Оренбурга». Нападающий Александр Соболев вышел на поле с первых минут, получил желтую карточку за разговоры с арбитром и в перерыве его заменили на Матео Кассьерру. Этот момент был своего рода приговором: у бывшего игрока «Спартака» дела совсем плохи. А ведь его переезд в Петербург был главной трансферной сагой лета: сине-бело-голубые за каких-то 9 млн долларов забрали у конкурента лучшего таргетмена с российским паспортом да еще и в отличном возрасте.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Оренбургом» говорил, что с заменой Соболева просто перестраховался, но вряд ли это объяснение устроило даже самого форварда.

Сейчас на счету у Александра два мяча — и оба в Кубке России, забитые в ворота «Акрона» и «Ахмата». В чемпионате он сыграл уже в девяти матчах, и здесь у него вообще ни одного результативного действия. За это время он четыре раза выходил в стартовом составе, пять раз — на замену, нанес 11 ударов по воротам, из которых три раза попал в створ — и все впустую.

На днях Соболев принял участие в программе о кибербуллинге на YouTube-канале «Зенита», где зачитывал оскорбительные комментарии простых болельщиков о себе и своей игре.

«Я спокойно отношусь, когда обо мне пишут негативно. Допустим, Радимов сказал: „Ты слабый игрок“. А я наоборот: „Сейчас я сыграю хорошо“. Потом Радимов будет уже другие слова говорить. Я от этого удовольствие получаю: сначала он говорит плохо, а потом переобувается», — говорил Соболев.

Радимов буквально на следующий день действительно прошелся по Александру.

«Ему сто раз все говорят, что не надо ругаться с судьями. Вот твой шанс играть до конца против десятерых. Но тебя убирают в перерыве, потому что у тебя есть желтая. Что ты добился-то? С судьей поговорил с боковым? Получил море говна везде, во всех комментариях, по порталам и так далее? Просто шансов дальше может быть меньше. Сейчас Кассьерра поправится, Лусиано забивает в каждом матче», — говорил Радимов в интервью «РБ Спорту».

Большинство экспертов тоже не очень высокого мнения о Соболеве и его бомбардирских талантах. Сам футболист «Зенита» после товарищеского матча с «Фенербахче» (1:2), где он вновь никак не отличился, вдруг заявил, что он никогда не ставит себе цель забивать голы. Это возмутило бывшего игрока петербургского клуба Александра Спивака.

«Такие заявления — это ненормально. Нападающий должен забивать. Я абсолютно не жду от него голов, не вижу его игроком основного состава и не вижу в нем бомбардира. В „Зените“ есть посильнее игроки», — заявил бывший футболист «Зенита» Александр Спивак в интервью изданию «Спорт День за Днем».

На днях еще жестче по Соболеву прошелся комментатор Геннадий Орлов, который удивлялся тому, что Александр вообще попадает в стартовый состав «Зенита».

«За какие заслуги Соболев играет с первых минут? Так, как он, играют на первенстве завода или водокачки! Все вокруг недоумевают: зачем взяли в „Зенит“ Соболева. Вот правда! Я просто не могу понять логики. Пожалейте болельщиков! Соболеву не хватает скорости, не бежит он навстречу мячу, ждет все время», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

«Фонтанка» решила поискать среди экспертов того, кто мог бы сказать что-то в защиту Соболева, но почти все бывшие футболисты отказывались говорить, когда слышали вопросы о проблемах бывшего футболиста «Спартака» в Петербурге. Некоторые признавались, что не хотят комментировать, потому что боятся наговорить сгоряча лишнего. Согласился пообщаться Дмитрий Хомуха, бывший футболист «Зенита» и ЦСКА, выигравший в составе армейской команды серебро и бронзу чемпионата России. Но и от него ничего хорошего про Соболева мы не услышали.

«Хорошего форварда от плохого отличают забитые голы в чемпионате, а их у Соболева до сих пор нет. Ещё до официального объявления этот трансфер вызывал у меня большие сомнения, которые сейчас только подтвердились. Я изначально сомневался, что Соболев сможет заиграть и конкурировать с теми футболистами, которые есть на сегодня в „Зените“. Очевидно, что он эту конкуренцию проигрывает. На мой взгляд, Соболев — это не уровень „Зенита“», — заявил Хомуха.

По его мнению, Соболеву не хватает скорости. Бывший футболист отметил, что Александр — достаточно габаритный игрок, при этом у него есть проблемы с координацией движений.

«Но самое главное, что он не забивает. Форвардов в таком клубе, как „Зенит“, всегда оценивают только по забитым мячам. Тем не менее вряд ли сейчас Семак будет делать какие-то серьезные выводы. Будет зимняя пауза в межсезонье, во время которой команда будет готовиться ко второй половине чемпионата. И если уже потом он себя не проявит должным образом, то тогда уже точно придется искать какие-то варианты, прежде всего самому Соболеву, чтобы иметь игровую практику», — считает Хомуха.

Поддержку Соболев нашел только внутри самого «Зенита». Бывший капитан сборной России по футболу и заместитель председателя правления петербургской команды по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что все проблемы Соболева — от того, что он долго не играл, пока «Спартак» вел переговоры о его переходе.

— В чем причина неудачного старта Александра Соболева в «Зените»? — спросил у Аршавина корреспондент «Фонтанки».

— Он много пропустил, — ответил Аршавин. — К тому же присутствует неуверенность, я считаю.

— Может, стоит его отправить в аренду для набора кондиций?

— Конечно, нет!

— Можно ли уже считать трансфер Соболева провалом или еще нет?

— Так его взяли в команду всего три месяца назад. Думаю, нужно просто оставить его в покое, дать время. Надеюсь, после сборов на финальном отрезке он принесет пользу.

Впрочем, для Соболева еще действительно не все потеряно. Перед глазами российского нападающего есть пример Матео Кассьерры. Колумбийский форвард перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи» за 4,5 млн евро в качестве одного из лучших бомбардиров чемпионата. В первом матче за Суперкубок Матео забил супергол в ворота «Спартака», а потом не забивал в РПЛ на протяжении 18 матчей. И все это время Сергей Семак терпеливо давал ему играть. Сейчас на счету Кассьерры 37 голов в 91 матче за «Зенит». Так что, кто знает, может быть через несколько месяцев скептики будут посрамлены, а эксперты начнут переобуваться. Иначе за Соболевым так и останется клеймо одного из главных провалов в истории «Зенита».