Провал Соболева, хромой Алип и спасительный гол Ерохина. Как «Зенит» обыграл «Оренбург» на последних секундах

Футбольный клуб «Зенит» буквально на последних секундах матча вырвал победу у неуступчивого «Оренбурга». Отдел спорта «Фонтанки» — о том, как петербургский клуб заставил понервничать.

«Оренбург» часто называют фарм-клубом «Зенита» — один спонсор плюс купленный за 50 тысяч в 2019 году Алексей Сутормин. Однако есть один факт: команде Сергея Семака всегда было тяжело играть с оренбуржцами на их поле. За пять последних лет они ни разу дома не проиграли «Зениту» в РПЛ. В этот раз ждать легкого матча тоже не приходилось: искусственный газон, раннее время начала игры, околонулевая температура и кадровые проблемы.

Дело в том, что в Оренбург не прилетел Вендел — один из главных двигателей «Зенита» в этом сезоне. Также пропустил матч защитник Родригао.

«Вендел пропустил последнее время и, к сожалению, не готов сыграть в этом матче», — заявил перед игрой главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Из хороших новостей: вернулся главный бомбардир команды Максим Глушенков. Полностью состав выглядел так: Денис Адамов, Дуглас Сантос (капитан команды), Нуралы Алип, Нино, Страхиня Эракович, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Педро, Андрей Мостовой, Максим Глушенков, Александр Соболев.

Проблемы у «Зенита» начались с первых минут. Соперник плотно сел в обороне. Атаки сине-бело-голубых не клеились, было много стыков. Алип после одного из них схватился за колено. Вроде бы остался в игре, но до финального свистка защитник петербуржцев прихрамывал. В другом эпизоде Педро получил рассечение после близкого знакомства с шипами полузащитника «Оренбурга» Джимми Марина. На 41 минуте Густаво Мантуан вышел на поле вместо Эраковича, который уходил, держась за поясницу. Ситуацию не изменило даже удаление полузащитника хозяев Александра Коваленко на 38-й минуте за вторую желтую карточку.

После перерыва вместо Соболева появился Матео Кассьерра. У Александра — очередной провальный матч с желтой карточкой за споры с судьей и без единого результативного действия. Хотя для таких ситуаций, когда соперник ставит «автобус» в своей штрафной, его и покупали у «Спартака» — чтобы он мог где-то продавить, где-то побороться и скинуть мяч. Теперь у Соболева больше желтых карточек (3), чем голов (2), в 13 матчах за «Зенит». Кроме того, оба своих гола он забил в Кубке, а в РПЛ на его счету по-прежнему ровно ноль мячей.

Поменялась игра с 60-й минуты, когда вместо Мостового на поле вышел Лусиано Гонду. «Зенит» перестроился на схему с двумя чистыми нападающими, и игра заметно оживилась. В последние 30 минут матча «Зенит» нанес 13 ударов по воротам, 5 из которых — в створ, при 73 процентах владении мячом. До этого было всего 7 ударов, один из которых — в створ. На 79-й минуте вышел Александр Ерохин, в очередной раз ставший тем самым человеком, который спас команду на последних секундах матча. Но перед этим на 90+1 минуте забил Гонду. Вся команда успела отпраздновать спасение, когда судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

Спустя пять минут хромой Алип внезапно оказался на месте левого защитника и шикарно навесил в штрафную, где Ерохин в фирменном стиле выскочил из-за спин соперников и головой с пары метров положил мяч в ворота. Финальный свисток зафиксировал очень трудную, но важную победу «Зенита» 1:0.

«В конце второго тайма было видно, что гол назревает: мы создавали моменты, наносили удары, подходили к штрафной, но результат пришел только после 90-й минуты. По глазам ребят было видно: никто даже не думал сдаваться. Все горели желанием добиться победы. Благодаря этому духу и тому, что боролись до последней секунды, мы смогли выиграть. Даже Алип, который провел весь матч с травмой, буквально играл на одной ноге, смог сделать голевой пас. Все сегодня сражались как настоящие бойцы», — прокомментировал победу Ерохин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что матч сложился для его команды крайне непросто, ведь «Оренбург» отлично оборонялся.

«Мы не смогли извлечь много пользы из стандартов, что тоже сказалось. Надо отдать должное сопернику: они умело контратаковали и в равных составах, и в меньшинстве. Именно поэтому победа стала для нас особенно ценной. Когда Лусиано забил гол, радости было много, но он был отменен. Тем не менее ребята не сдались, с еще большим энтузиазмом пошли вперед и забили важнейший мяч. В условиях плотной турнирной борьбы терять очки нельзя, особенно если ставишь цель занять первое место», — подчеркнул Семак.

Благодаря этой победе «Зенит» временно поднялся на первое место, обогнав «Краснодар» на два очка. Сумеют ли петербуржцы удержаться на вершине по итогам 16 тура, узнаем через несколько часов, когда краснодарцы на выезде сыграют против подмосковных «Химок».