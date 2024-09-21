Билан выл, а Семак сходил с ума. Как «Зенит» спасся в матче против одной из худших команд сезона

«Зенит» в необычном составе проигрывал после первого тайма воронежскому «Факелу», но сумел перестроиться в перерыве и вырвать победу. Отдел спорта «Фонтанки» — о сглазе, выходках главного тренера петербуржцев и возвращении Глушенкова.



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, возможно, сошел с ума. Если в матче предыдущего тура против ЦСКА (1:0) он выпустил одновременно трех форвардов и все удивлялись его смелости, то против «Факела», идущего на предпоследнем, 15 месте, Сергей Богданович нашел место на поле сразу четырем номинальным форвардам. В стартовом составе вышли Педро, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано. А ведь еще недавно журналисты и эксперты ломали голову, как именно Семак планирует делить игровое время между ними так, чтобы никому не было обидно. Вот и ответ.



Из других важных новостей, которые обнаружились в протоколе: в заявку вернулся пропустивший месяц из-за перелома руки Максим Глушенков. Пока только в статусе запасного. Впрочем, за этот месяц никто так и не смог обогнать его в таблице бомбардиров, где Максим лидирует с семью мячами.



«Это психологический шанс для него почувствовать все-таки уже такое предвкушение того момента, когда он сможет нам помогать. Ну и посмотрим, я думаю, если будет благоприятная ситуация, то может сегодня выйти», — объяснил Семак перед игрой.



У «Факела» тоже были сюрпризы. Главный тренер воронежского коллектива Дмитрий Пятибратов не испугался выпустить в стартовом составе 17-летнего Андрея Ивлева.



«Да нет, рисков нет, потому что мы видим, что парень прогрессирует, ну и где, если не с «Зенитом», набираться опыта. А появление, ну, просто заслужил», — объяснил наставник воронежцев.



Перед игрой зрителей «Газпром Арены» развлекал своим звонким пением Дима Билан. Герой Евровидения-2008 (какие же мы старые, что помним такие факты) пел вживую в отличие от некоторых других артистов, выступавших на домашнем стадионе «Зенита». Он исполнил все свои основные хиты, между которыми немного грустил из-за слишком сильного эха. Впрочем, плохая акустика не помешала футбольным болельщикам устроить несколько локальных танцплощадок.

««Зенит», мы в тебя верим. Все будет круто», — пообещал Билан на прощание и как-то по-волчьи взвыл.



Наверное, ему забыли сказать, что тотемное животное петербургской команды — лев и лучше бы что-то прорычать. Не исключено, что именно Билан и сглазил «Зенит» в первом тайме. Ну не Семак же, который выбрал очень странный состав на игру.



Короче, «Зенит» пропустил уже на 8-й минуте. После подачи углового у ворот петербуржцев мяч попал в локоть выпрыгнувшего защитника сине-бело-голубых Эраковича. Судья назначил 11-метровый, который точно исполнил воспитанник зенитовской академии Евгений Марков. Праздновать гол в ворота родной команды он благородно не стал.

К середине первого тайма ситуация сложилась совсем абсурдная. Одна из худших команд чемпионата не только вела в счете в матче против победителя последних шести сезонов, но и в целом по игре выглядела живее. Воронежцы успели нанести 4 удара по воротам, а «Зенит» — только один. А что делали те четыре нападающих? Да ничего. Только мешали друг другу.



Кажется, Семак тоже что-то заподозрил. В перерыве он сделал сразу три замены: Клаудиньо вышел вместо Педро, Мантуан — вместо Караваева, а Алип — вместо Эраковича. И дело как-то сразу пошло.



Сначала на 52-й минуте сравнял Матео Кассьерра после то ли гениального прострела, то ли корявой попытки пробить Мантуана.

На 67-й минуте Лусиано Гонду вывел петербуржцев вперед. Спасибо забросу Клаудиньо из глубины поля и небольшому рикошету от ноги защитника «Факела» Сергея Божина.

На 78-й минуте на поле вышел Глушенков. Возвращение лучшего бомбардира чемпионата зрители «Газпром Арены» встретили громогласными аплодисментами. Точку в матче поставил также вышедший со скамейки запасных Александр Ерохин после небольшого циркового представления от Вендела.

Глушенков тоже чуть не забил дальним ударом под перекладину. Мяч в ворота не попал, но получилось все равно красиво.

В итоге «Зенит» победил со счетом 3:1. Будем надеяться, что Сергей Семак кое-что понял после сегодняшней игры, потому что впереди матч на выезде против «Краснодара». Краснодарцы идут вторыми, да и в целом будут не прочь отомстить за прошлый сезон https://www.fontanka.ru/2024/05/25/73623263/. Ну или хотя бы надо научить приглашенных певцов рычать по-львиному, чтобы футбольные боги всегда были на стороне петербургской команды.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

