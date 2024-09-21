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Спорт Билан выл, а Семак сходил с ума. Как «Зенит» спасся в матче против одной из худших команд сезона

Билан выл, а Семак сходил с ума. Как «Зенит» спасся в матче против одной из худших команд сезона

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5 комментариев

«Зенит» в необычном составе проигрывал после первого тайма воронежскому «Факелу», но сумел перестроиться в перерыве и вырвать победу. Отдел спорта «Фонтанки» — о сглазе, выходках главного тренера петербуржцев и возвращении Глушенкова.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, возможно, сошел с ума. Если в матче предыдущего тура против ЦСКА (1:0) он выпустил одновременно трех форвардов и все удивлялись его смелости, то против «Факела», идущего на предпоследнем, 15 месте, Сергей Богданович нашел место на поле сразу четырем номинальным форвардам. В стартовом составе вышли Педро, Александр Соболев, Матео Кассьерра, Лусиано. А ведь еще недавно журналисты и эксперты ломали голову, как именно Семак планирует делить игровое время между ними так, чтобы никому не было обидно. Вот и ответ.

Из других важных новостей, которые обнаружились в протоколе: в заявку вернулся пропустивший месяц из-за перелома руки Максим Глушенков. Пока только в статусе запасного. Впрочем, за этот месяц никто так и не смог обогнать его в таблице бомбардиров, где Максим лидирует с семью мячами.

«Это психологический шанс для него почувствовать все-таки уже такое предвкушение того момента, когда он сможет нам помогать. Ну и посмотрим, я думаю, если будет благоприятная ситуация, то может сегодня выйти», — объяснил Семак перед игрой.

У «Факела» тоже были сюрпризы. Главный тренер воронежского коллектива Дмитрий Пятибратов не испугался выпустить в стартовом составе 17-летнего Андрея Ивлева.

«Да нет, рисков нет, потому что мы видим, что парень прогрессирует, ну и где, если не с «Зенитом», набираться опыта. А появление, ну, просто заслужил», — объяснил наставник воронежцев.

Перед игрой зрителей «Газпром Арены» развлекал своим звонким пением Дима Билан. Герой Евровидения-2008 (какие же мы старые, что помним такие факты) пел вживую в отличие от некоторых других артистов, выступавших на домашнем стадионе «Зенита». Он исполнил все свои основные хиты, между которыми немного грустил из-за слишком сильного эха. Впрочем, плохая акустика не помешала футбольным болельщикам устроить несколько локальных танцплощадок.

««Зенит», мы в тебя верим. Все будет круто», — пообещал Билан на прощание и как-то по-волчьи взвыл.

Наверное, ему забыли сказать, что тотемное животное петербургской команды — лев и лучше бы что-то прорычать. Не исключено, что именно Билан и сглазил «Зенит» в первом тайме. Ну не Семак же, который выбрал очень странный состав на игру.

Короче, «Зенит» пропустил уже на 8-й минуте. После подачи углового у ворот петербуржцев мяч попал в локоть выпрыгнувшего защитника сине-бело-голубых Эраковича. Судья назначил 11-метровый, который точно исполнил воспитанник зенитовской академии Евгений Марков. Праздновать гол в ворота родной команды он благородно не стал.

К середине первого тайма ситуация сложилась совсем абсурдная. Одна из худших команд чемпионата не только вела в счете в матче против победителя последних шести сезонов, но и в целом по игре выглядела живее. Воронежцы успели нанести 4 удара по воротам, а «Зенит» — только один. А что делали те четыре нападающих? Да ничего. Только мешали друг другу.

Кажется, Семак тоже что-то заподозрил. В перерыве он сделал сразу три замены: Клаудиньо вышел вместо Педро, Мантуан — вместо Караваева, а Алип — вместо Эраковича. И дело как-то сразу пошло.

Сначала на 52-й минуте сравнял Матео Кассьерра после то ли гениального прострела, то ли корявой попытки пробить Мантуана.

На 67-й минуте Лусиано Гонду вывел петербуржцев вперед. Спасибо забросу Клаудиньо из глубины поля и небольшому рикошету от ноги защитника «Факела» Сергея Божина.

На 78-й минуте на поле вышел Глушенков. Возвращение лучшего бомбардира чемпионата зрители «Газпром Арены» встретили громогласными аплодисментами. Точку в матче поставил также вышедший со скамейки запасных Александр Ерохин после небольшого циркового представления от Вендела.

Глушенков тоже чуть не забил дальним ударом под перекладину. Мяч в ворота не попал, но получилось все равно красиво.

В итоге «Зенит» победил со счетом 3:1. Будем надеяться, что Сергей Семак кое-что понял после сегодняшней игры, потому что впереди матч на выезде против «Краснодара». Краснодарцы идут вторыми, да и в целом будут не прочь отомстить за прошлый сезон https://www.fontanka.ru/2024/05/25/73623263/. Ну или хотя бы надо научить приглашенных певцов рычать по-львиному, чтобы футбольные боги всегда были на стороне петербургской команды.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
6
281614283
44 минуты
Семак три раза перекстрился и это ему помогло
VKuser151346904
36 минут
Зенит играл ужасно. Особенно первый там. Семак намудрил с составом - три нападающих не могли понять, что им делать. Вендел один бегал, некому вести игру, во втором тайме помог Клаудиньо! Ну отдельно это главный тренер Факела, который носился по бровке, как больной! Орал на судей, своих и чужих. Ужасно это все смотрелось с трибуны!
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