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Общество Финляндия «Речь идет о людях». Финские активисты митинговали за открытие границы с Россией

«Речь идет о людях». Финские активисты митинговали за открытие границы с Россией

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11 комментариев

Активисты ряда финских правозащитных организаций в субботу провели в центре Хельсинки демонстрацию с требованием к правительству страны открыть границу с Россией. Об этом сообщает Yle.

Участники митинга считают, что закрытие восточной границы и принятый летом закон о выдворении «подвергают ищущих убежище людей серьезной опасности, а утверждения правительства об угрозах безопасности криминализируют беженцев и усиливают структурный расизм».

«Речь идет о людях. Они не куклы», — заявила Санна Валтонен, председатель правления организации Turvapaikanhakijoiden tuki, занимающейся поддержкой просителей убежища. По ее мнению, эти люди идут к границе не потому, что являются оружием Москвы, а потому, что находятся в бедственном положении, которое Россия якобы «использует в своих интересах».

Валтонен считает, что у просителей убежища должна быть возможность «изложить свои аргументы и обжаловать решения» по рассмотрению своих заявлений. А финский закон о выдворении «позволяет фактически сразу разворачивать людей на границе» и в нем «зафиксированы очень слабые положения об уязвимых группах», то есть о беженцах, по которым нельзя сказать сразу, нуждаются ли они в убежище.

Кроме того, правозащитники хотят избежать случаев смерти беженцев на финской границе, как это происходило на границе ЕС и Белоруссии.

«Финляндия должна уважать подписанные международные договоры о правах человека, и их нарушение неприемлемо даже под угрозой гибридного воздействия», — уверена Валтонен.

Опрошенные Yle эксперты по международному праву заявили, что закон о выдворении противоречит не только праву ЕС и международным нормам, но и финскому закону об иностранцах.

30 ноября исполнился год с тех пор, как были закрыты все КПП на восточной границе Финляндии, связывающие страну с Россией.

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.

После этого в Финляндии был принят так называемый «закон о выдворении». Он позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства».

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Комментарии
11
Сила в Правде!!
25 минут
если не белым плохо так в россии живётся может и вправду лучше их к нам впустить...
VKuser279092
18 минут
Пусть митингуют. Финны не дураки. Sisu. 30.11.1939.
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