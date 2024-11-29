Прошел год с тех пор, как началась борьба за открытие границы между Финляндией и РФ

С тех пор, как были закрыты все КПП на восточной границе Финляндии, связывающие страну с Россией, прошел почти год. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило в своем телеграм-канале Александровское общество.

Как отмечает общество русскоязычных жителей Финляндии, завтра, 30 ноября, исполнится ровно год с закрытия российско-финляндской границы. Участники организации указывают на то, что решение правительства Финляндии закрыть границу с Россией поставило жителей страны перед выбором: либо отказаться от общения с родственниками, которые остались на территории РФ, либо тратить много времени, денег и здоровья на то, чтобы увидеться с семьей.

Александровское общество подчеркивает, что за этот год экономика Восточной Финляндии столкнулась с еще большим количеством проблем, из-за чего «катится к полному упадку».

«Мы не видим никаких попыток со стороны власти исправить это гуманитарное бедствие. Для защиты безопасности Финляндии, которая важна для всех нас, уже приняты все возможные практические и законодательные действия. Но граница закрыта», — указывают в организации.

В связи с этим общество русскоязычных жителей Финляндии призывает всех неравнодушных выйти 15 декабря на улицы четырех городов Финляндии, чтобы напомнить о проблемах, которые появились из-за закрытия границ с Россией. Митинги, уже согласованные с полицией, пройдут в Тампере, Хельсинки, Лаппенранте и Лахти.

«Люди важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей!» — заключают участники организации.

Накануне финский депутат (CДП) и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен принес извинения за свои высказывания на встрече с Александровским обществом, во время которой заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. По его словам, речь на встрече шла исключительно о его личном мнении, которое не отражает позицию партии СДП или возглавляемого им парламентского комитета.

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.

После этого в Финляндии был принят так называемый «закон о выдворении». Он позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства».