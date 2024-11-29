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Финляндия Общество Прошел год с тех пор, как началась борьба за открытие границы между Финляндией и РФ

Прошел год с тех пор, как началась борьба за открытие границы между Финляндией и РФ

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34 комментария

С тех пор, как были закрыты все КПП на восточной границе Финляндии, связывающие страну с Россией, прошел почти год. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщило в своем телеграм-канале Александровское общество.

Как отмечает общество русскоязычных жителей Финляндии, завтра, 30 ноября, исполнится ровно год с закрытия российско-финляндской границы. Участники организации указывают на то, что решение правительства Финляндии закрыть границу с Россией поставило жителей страны перед выбором: либо отказаться от общения с родственниками, которые остались на территории РФ, либо тратить много времени, денег и здоровья на то, чтобы увидеться с семьей.

Александровское общество подчеркивает, что за этот год экономика Восточной Финляндии столкнулась с еще большим количеством проблем, из-за чего «катится к полному упадку».

«Мы не видим никаких попыток со стороны власти исправить это гуманитарное бедствие. Для защиты безопасности Финляндии, которая важна для всех нас, уже приняты все возможные практические и законодательные действия. Но граница закрыта», — указывают в организации.

В связи с этим общество русскоязычных жителей Финляндии призывает всех неравнодушных выйти 15 декабря на улицы четырех городов Финляндии, чтобы напомнить о проблемах, которые появились из-за закрытия границ с Россией. Митинги, уже согласованные с полицией, пройдут в Тампере, Хельсинки, Лаппенранте и Лахти.

«Люди важнее удобрений. Если для грузов дорога открыта, она должна быть открыта и для людей!» — заключают участники организации.

Накануне финский депутат (CДП) и председатель комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен принес извинения за свои высказывания на встрече с Александровским обществом, во время которой заявил, что граница между Финляндией и Россией должна быть открыта для пассажиров. По его словам, речь на встрече шла исключительно о его личном мнении, которое не отражает позицию партии СДП или возглавляемого им парламентского комитета.

Проблемы на границе начались в ноябре 2023 года из-за так называемого мигрантского кризиса. «Фонтанка» рассказывала о потоке иностранцев, желавших попасть в ЕС через российско-финляндскую границу на велосипедах. В основном это были граждане Сирии, Йемена, Сомали и других стран Африки и Ближнего Востока.

После этого в Финляндии был принят так называемый «закон о выдворении». Он позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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Финляндия Закрытие границы с Россией Александровское общество
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Комментарии
34
Игорь Протасов
1 час
Самое простое и безопасное для финнов - возобновить авиасообщение между Питером и Хельсинки... ни один мигрант не пройдёт....
FedorGr
1 час
Живу в Финляндии. Очень рад, что граница закрыта. Совсем не страдаю о посещении своих русских родственников. А это общество, насчитывает почти 1000 человек. Странное создание. Бедный Кульманен нашёл себе вторую жену, русскую Светлану. Она тоже хочет посетить своих родственников. Сейчас Кульманен осознал свои ошибки, добровольно вышел из должности, принёс извинения. Конечно надо открыть границу. Ликвидировать даже паспортный контроль, что особо важно.
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