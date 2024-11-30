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Общество МВД Грузии: на митинге в Тбилиси задержали более 100 человек

МВД Грузии: на митинге в Тбилиси задержали более 100 человек

589
5 комментариев

В Тбилиси во время акции протеста против решения властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз полиция задержала 107 человек за неповиновение правоохранителям и хулиганство. Об этом 30 ноября сообщило МВД Грузии в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Министерство отметило, что, несмотря на многочисленные призывы полиции, численность участников митинга около здания парламента неоднократно превысила разрешенные законом нормы.

«Всю ночь участники митинга оказывали полицейским словесное и физическое сопротивление. Люди на проспекте Руставели бросали в сторону правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы», — сказано в заявлении. В результате действий протестующих пострадали 10 полицейских.

Также ведомство заявило, что участники акции нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси, защитной дамбе парламента, поджигали различные вещи, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и нанесли ущерб частным лицам.

Сотрудники ведомства применили спецсредства. За неподчинение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство правоохранителями задержаны 107 человек по административным статьям № 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции).

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о том, что переговоры о вступлении в ЕС были отложены. В ответ оппозиция собрала людей на акцию протеста. «Фонтанка» рассказывала об обстановке в столице Грузии. На следующий день митинг возобновился — уже стихийно. Той же ночью начался силовой разгон протестующих спецназом.

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Комментарии
5
Klaustrofobik
45 минут
Скоро придётся давать убежище грузинскому Омону.
Гость
49 минут
Им надо в Африканский союз.
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