МВД Грузии: на митинге в Тбилиси задержали более 100 человек

В Тбилиси во время акции протеста против решения властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз полиция задержала 107 человек за неповиновение правоохранителям и хулиганство. Об этом 30 ноября сообщило МВД Грузии в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.