МВД Грузии: на митинге в Тбилиси задержали более 100 человек

В Тбилиси во время акции протеста против решения властей отложить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз полиция задержала 107 человек за неповиновение правоохранителям и хулиганство. Об этом 30 ноября сообщило МВД Грузии в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Министерство отметило, что, несмотря на многочисленные призывы полиции, численность участников митинга около здания парламента неоднократно превысила разрешенные законом нормы.
«Всю ночь участники митинга оказывали полицейским словесное и физическое сопротивление. Люди на проспекте Руставели бросали в сторону правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы», — сказано в заявлении. В результате действий протестующих пострадали 10 полицейских.
Также ведомство заявило, что участники акции нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси, защитной дамбе парламента, поджигали различные вещи, возвели баррикады, повредили входные ворота парламента и нанесли ущерб частным лицам.
Сотрудники ведомства применили спецсредства. За неподчинение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство правоохранителями задержаны 107 человек по административным статьям № 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законным требованиям сотрудника полиции).
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября объявил о том, что переговоры о вступлении в ЕС были отложены. В ответ оппозиция собрала людей на акцию протеста. «Фонтанка» рассказывала об обстановке в столице Грузии. На следующий день митинг возобновился — уже стихийно. Той же ночью начался силовой разгон протестующих спецназом.
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